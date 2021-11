Lionel Messi râle dans les bouchons, c'est un vrai Parisien

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Si son aventure à Paris est pour l’instant mitigée sur le terrain, avec des performances irrégulières entre la Ligue des Champions et la L1 sous le maillot du PSG, Lionel Messi entre en mode râleur quand il fait face aux bouchons intramuros.

Lionel Messi connaît un départ compliqué au sein du PSG. Buteur à trois reprises en Ligue des Champions, avec un doublé contre le RB Leipzig (3-2) et une réalisation importante face à Manchester City (2-0), l'international argentin n’a toutefois pas encore trouvé le chemin des filets en championnat. Ce qui inquiète quelques suiveurs de Paris, pour qui les statistiques de Messi en huit matchs depuis le début de la saison sont clairement insuffisantes pour un sextuple Ballon d’Or. En même temps, le joueur de 34 ans n’est pas vraiment à 100 % de ses capacités physiques. Puisque cette semaine, l’ancienne star du Barça a zappé la rencontre de C1 contre Leipzig à cause de douleurs aux ischio-jambiers et à un genou. Afin de soigner ce mal récurrent, Messi est même parti en Espagne au cours des derniers jours pour recevoir « une injection de plasma riche en plaquettes ». Un traitement spécial qui va l’empêcher de jouer avec le PSG ce week-end, contre Bordeaux en L1, mais qui va par contre lui permettre de partir avec sa sélection. En effet, La Pulga a bien été sélectionné par Lionel Scaloni pour le dernier rassemblement de l’année 2021. Autant dire que Messi jouera au moins le choc face au Brésil, le 17 novembre prochain, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Des faits qui agacent certains supporters du PSG, pour qui Messi favorise clairement l'Albiceleste à son club depuis son arrivée estivale…

Messi déteste les bouchons à Paris

Malgré les critiques, Messi fait pourtant de nombreux efforts pour s’intégrer dans un nouvel environnement. Pour le premier grand changement de sa carrière, sachant qu’il n’avait jamais joué ailleurs qu’au Barça depuis son arrivée en Catalogne en 2000, l’Argentin s’est notamment installé avec toute sa famille dans la région parisienne. Un temps à l’hôtel, la famille Messi loue désormais une maison à Neuilly-sur-Seine. Si ce premier logement dans l'ouest parisien plaît à Messi, à sa compagne Antonella Roccuzzo et à ses enfants, une chose contrarie un peu l’Argentin : la circulation routière. Si la commune où il réside a aussi été choisie par certains de ses coéquipiers, elle n’offre pas le luxe d’éviter les bouchons. Puisqu’entre sa résidence et le Camp des Loges, la vingtaine de kilomètres à effectuer est parfois délicate. Même si le trajet est moins pénible que depuis son ancien hôtel, une période que Messi a très mal vécu, lui qui estime avoir perdu un temps fou dans le trafic.

« Les mauvais moments ont été au début, quand tout était soudain : venir ici, rester à l'hôtel pendant un mois et demi… Ce n'est pas facile de le faire avec les enfants, qui avaient déjà commencé l'école. Nous étions dans le centre de Paris et cela rendait la circulation insupportable. Il nous fallait une heure pour aller à l'école et une heure pour aller à l'entraînement », lance Messi dans un entretien sur le journal catalan Sport. En même temps, difficile de faire mieux qu’à Barcelone, où Messi avait ses habitudes depuis sa villa luxueuse en bord de mer. « À Castelldefels, nous avions nos habitudes. Nous avions tout à proximité. J'emmenais les enfants à l'école, puis j'allais m'entraîner, je rentrais manger chez moi, et je récupérais les enfants. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour aller chercher les enfants à l'école et aller à l'entraînement… », peste Messi, qui est donc en train de devenir un vrai Parisien en râlant dans sa voiture.