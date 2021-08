Lionel Messi proche de Paris, les renforts de police débarquent !

Dans : PSG.

Il se pourrait bien que ce mardi soit chaud du côté du Parc des Princes et de l'aéroport du Bourget puisque des forces de l'ordre devraient se déployer en nombre en attendant la probable venue de Lionel Messi à Paris.

Tandis que la rumeur d’un possible revirement dans le dossier Lionel Messi s’éloigne, AS évoquant même une « blague », le Paris Saint-Germain attend toujours que la star argentine débarque dans la capitale. Son domicile barcelonais est toujours sous la surveillance de nombreux médias, tandis que les supporters du PSG sont encore prêts à débarquer à l’aéroport du Bourget et au Parc de Princes afin de recevoir Lionel Messi avec chaleur. Lundi, tout semblait déjà en place afin que le sextuple Ballon d’Or arrive dans la journée, mais cela n’a pas été le cas, les négociations n’étant pas encore finalisées à 100%. Attendant d’avoir le feu vert de son père et de ses avocats, Leo Messi ne devrait cependant pas traîner avant de rejoindre Paris, Omar Da Fonseca ayant croisé lundi des supporters du Paris Saint-Germain ayant même confié que l'opération pourrait être finalisée à 15h30.

Ce mardi, RTL annonce de son côté que des sources proches de la Préfecture de Police ont confirmé que des forces de l’ordre sont attendus « à partir de midi » à l’aéroport du Bourget et du Parc des Princes afin de sécuriser l'arrivée de Lionel Messi en France. Même si la police était déjà présente depuis la veille, il s'agissait surtout d'éviter des incidents, mais cette fois, cette présence des forces de l'ordre devrait être un peu plus massive et visible afin que le débarquement de la Pulga en France ne se transforme pas en chaos total. Le mardi 10 août va-t-il entrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain ? Réponse dans quelques heures.