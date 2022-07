Lionel Messi prêt à s'évader du PSG, Beckham complice

Dans : PSG.

Actuellement au Japon avec ses coéquipiers du PSG, Lionel Messi suscite toujours l'intérêt de plusieurs clubs. Et certains n'hésitent pas à afficher la couleur sans se préoccuper du club de Ligue 1 qui veut le prolonger jusqu'en 2024.

Après une première saison compliquée sous le maillot du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a courbé l’échine, mais la star argentine n’a pas souhaité partir, contrairement aux rumeurs relayées en Espagne. C’est donc logiquement que le septuple Ballon d’Or a retrouvé ses coéquipiers et son nouvel entraîneur il y a deux semaines, et a pris samedi l’avion vers le Japon où le PSG va jouer trois matchs de préparation et participer à de nombreuses opérations commerciales. Ainsi ce lundi, la Pulga a pris part à un entraînement avec de jeunes footballeurs japonais. Mais si le nom de Lionel Messi est évoqué de nouveau, c’est qu’aux Etats-Unis, un ancien dirigeant du FC Barcelone fait des siennes et évoque ouvertement son souhait de recruter la star argentine du club dirigé par Nasser Al-Khelaifi.

Le FC Barcelone joue contre Miami son premier match d'avant-saison

Tandis que le Barça prépare à Miami son premier match d’avant-saison, le chef de la stratégie de l’Inter Miami et ancien dirigeant de Barcelone, affiche les couleurs concernant Lionel Messi et oublie déjà que le joueur est sous contrat avec le PSG. Souhaitant devenir acteur majeur de Major League Soccer, le club qui appartient notamment à David Beckham est à l’affût. Xavier Asensi, ancien directeur commercial du FC Barcelone, impliqué notamment dans le récent Barçagate, a quitté le club catalan pour devenir l’un des responsables de l’Inter Miami, qui affrontera dans la nuit de lundi à mardi, le Barça en match de préparation. S’exprimant dans le Mundo Deportivo, Xavier Asensi annonce qu’effectivement son club n’hésitera pas à venir chercher Leo Messi au Paris Saint-Germain dès que cela sera possible, avouant ouvertement son regret de voir l’ancien joueur barcelonais porter désormais la tunique du club français.

« Si j’étais d’accord pour prolonger Lionel Messi au Barça ? D'un point de vue émotionnel et comme supporters c'est oui à 10.000 pour 100. Mais cela dépends des conditions et de la situation. Les choses ne sont ni noires ni blanches. Au PSG, on a déjà vu qu'avec Lionel Messi les réseaux sociaux se sont multipliés, le merchandising a beaucoup grandi, rappelle celui qui gérait le marketing du Barça avant de partir à Miami. Et Asensi d’évoquer plus précisément le cas du numéro 30 du Paris Saint-Germain. Lionel Messi à l’Inter ? Cela dépend de lui et de ses souhaits. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde et je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Nous voulons être la référence du football aux USA, c'est un des objectifs des propriétaires et pour cela, l'important, ce sont les joueurs et le spectacle que vous êtes capables de donner. Pour le donner, il faut les meilleurs joueurs et les avoir est un véritable objectif de notre club. Dans cette situation, il y a Leo Messi et les autres. Vous avez la réponse.» Cependant, David Beckham et l'Inter Miami doivent tenir compte de la réalité.

En effet, l'an dernier, Lionel Messi a signé pour deux ans avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu'en 2023, et les dirigeants du PSG ont fait savoir la semaine passée qu'il souhaitait prolonger son contrat jusqu'en 2024. Autrement dit, l'Inter Miami n'a pas totalement la possibilité d'agir dans un possible transfert du joueur argentin en MLS, sauf à proposer une somme colossale au club de Ligue 1 pour un transfert pur et dur dans un an. David Beckham peut déjà faire des économies, car du côté de Doha, on connaît l'impact de Lionel Messi et il est clair qu'on ne lui ouvrira pas facilement les portes de ce que certains journalistes espagnols traitent de Prison Saint-Germain.