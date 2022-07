Riolo annonce Messi ambassadeur du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Recruté libre l’été dernier, Lionel Messi n’a pas marqué les esprits pendant sa première saison au Paris Saint-Germain. Le club francilien souhaite pourtant prolonger son contrat d’une année supplémentaire. Mais pour le journaliste Daniel Riolo, ce n’est sûrement pas pour des raisons sportives.

Contrairement à son ami et coéquipier Neymar, Lionel Messi entre totalement dans les plans du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Pendant que le Brésilien se retrouve poussé vers la sortie, l’attaquant recruté l’été dernier voit son statut renforcé. C’est en tout cas le souhait de la direction qui aimerait prolonger son contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2024. L’Argentin sort pourtant d’un exercice plutôt décevant, lui qui avait été sifflé par le Parc des Princes après l’élimination contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

🗣️💬 @DanielRiolo : "Sportivement, il n'y a aucun intérêt à prolonger Messi mais dans ce qu'est devenu le foot business aujourd'hui ça se comprend" pic.twitter.com/TfOUxaLkbo — After Foot RMC (@AfterRMC) July 14, 2022

Alors pourquoi le Paris Saint-Germain continue de miser sur Lionel Messi ? Et ce malgré sa volonté de bannir l’aspect bling-bling. Pour Daniel Riolo, le club de la capitale se sert uniquement de l’image du sextuple Ballon d’Or. « Sportivement, il n'y a aucun intérêt à prolonger le contrat de Lionel Messi, a commenté le chroniqueur de RMC. Mais j'imagine que pour faire la promo du club à droite à gauche, lui faire faire trois-quatre voyages, lui faire endosser le maillot et le montrer dans des contrées lointaines hors Europe... »

La fierté d’Al-Khelaïfi

« Je pense qu'ils le font pour ça, je pense que ça doit les servir, a poursuivi le journaliste. Lionel Messi, c'est une telle star internationale aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, partout... Dans le contexte et dans ce qu'est devenu le football business aujourd'hui, je suis sûr que ça se comprend. Sportivement, en revanche, là ça n'a aucun intérêt. » Il est vrai que le président Nasser Al-Khelaïfi se ventait de la rentabilité de la Pulga le mois dernier. « On a réussi un deal incroyable, sur le terrain comme en dehors. Moins d’un an après, il est déjà rentabilisé », se réjouissait le dirigeant dans Le Parisien, confirmant la théorie de Daniel Riolo.