Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, l'un est un génie, pas l'autre

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Tous les deux transférés au cours du dernier mercato estival, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seront encore au coeur des débats cette saison. Mais le joueur du Paris Saint-Germain à l'avantage.

Cela fait déjà plus de dix ans qu’ils ne touchent plus terre, mais l’Argentin et le Portugais sont encore tout en haut dans la hiérarchie du football mondial. Malgré l’âge avançant, Messi et Cristiano Ronaldo restent devant des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Lewandowski. Cette semaine, CR7 est par exemple devenu le meilleur buteur de l’histoire des sélections avec ses 112 buts sous le maillot du Portugal. De son côté, Messi a remporté le premier trophée majeur de sa carrière internationale avec son pays lors la Copa America l’été dernier. Et le nouvel attaquant parisien peut encore rêver d'un septième Ballon d'Or. Des preuves qui montrent que les nouvelles stars de Manchester United et du PSG sont toujours au top. Mais alors, lequel est meilleur que l’autre ? Didier Roustan a bouclé cet éternel débat en donnant un avantage évident à Lionel Messi.

« Lionel Messi ? C'est un génie ! »

« Le débat Messi contre Ronaldo ? Lorsque tu parles de Messi, tu fais un débat pour savoir si c'est le meilleur joueur de l'histoire avec Pelé et Maradona. Si tu parles de Ronaldo, ils sont rares ceux qui pensent ça... Sauf pour les forcenés. Messi ? C'est un génie ! Si on le compare à Maradona, c'est qu'il y a cette tendance-là... Il fait des choses hors-normes ! D'un point de vue des compétitions internationales, il y en a un qui a remporté une Copa America, Ronaldo a lui remporté un Euro miraculeusement. Messi a quand même disputé cinq finales de Copa America et une finale de Coupe du Monde ! Donc tu ne peux pas comparer au niveau de l'équipe nationale. Après en club, il y a effectivement match entre les deux », a lancé le journaliste de L’Equipe, qui pense donc que le PSG a recruté le meilleur joueur de l’histoire du foot, même si CR7 est peut-être plus bankable. Eternel débat, surtout que chacun a ses arguments, la présence de l'Argentine en Copa America n'étant pas forcément aussi admirable que celle du Portugal en finale d'un Euro.