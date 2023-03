Lionel Messi, le PSG change de ton

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Salaire en augmentation, exigences d'un nouveau contrat, mais performances décevantes en Ligue des Champions, Lionel Messi va devoir se calmer s'il compte réellement rester au PSG. Ses demandes provoquent une réelle remise en cause de son avenir du côté de Nasser Al-Khelaïfi.

En dépit de l’élimination en Ligue des Champions, il n’y a eu pour le moment aucun coup de sang ou aucune prise de parole majeure de l’état-major du PSG en ce mois de mars. La révolution promise l’été dernier, la fin du bling-bling, n’a pas vraiment sauté aux yeux, et même le choix de faire signer Luis Campos pour réaliser un mercato de premier plan est plus que discutable désormais. Le Paris SG sera attendu sur des grandes décisions, avec le renforcement de la mise en avant de Kylian Mbappé, le forcing qui sera fait pour faire partir Neymar dont le club ne veut plus, et l’avenir de Lionel Messi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Comme le Brésilien, l’Argentin a réalisé une première partie de saison étincelante, montrant un visage totalement différent de sa première année catastrophique au Paris SG. Mais depuis la Coupe du monde, Lionel Messi ne fait que quelques coups, certes qui confinent au génie comme ce fut le cas lors du match de Ligue 1 remporté au Vélodrome face à l’OM. Mais son apport en Ligue des Champions n’a pas été très inspiré, et la question de son avenir se pose alors qu’il arrive en fin de contrat.

Pour le moment, le joueur a laissé en suspens les négociations, qui sont un peu parties dans tous les sens au coeur de l’hiver. L’idée était toujours de signer un nouveau contrat, plutôt que de prolonger d’un an comme le veut l’option dans son contrat actuel. Avec au final, un plus haut salaire. Mais le Mirror le rappelle, Lionel Messi a déjà vu, comme c’était prévu dans son contrat signé en 2021, son salaire passer de 30 à 40 millions d’euros l'été dernier, ce qui en faisait le joueur européen le mieux payé avant la revalorisation du contrat de Kylian Mbappé.

Le PSG a augmenté le salaire de Messi

Et tout Messi qu’il est, son salaire pèse énormément sur les finances parisiennes. Le journal anglais assure que le PSG trouve exagérées les demandes financières du champion du monde 2022 et s’inquiète de voir son trou financier déjà colossal la saison dernière (370 ME de pertes), s’agrandir encore avec ces nouveaux contrats plus coûteux pour ses stars. Nasser Al-Khelaïfi sent tout de même la pression de l’UEFA sur ses épaules grandir, et connait les sanctions possibles en cas de dérapage, avec pour commencer une amende en sursis de 55 millions d’euros tout de même. Est-ce que Messi vaut ce sacrifice et cette mise en danger de l’équilibre financier du Paris SG ? Le Qatar est en train de se poser des questions, et cela a en tout cas de grandes chances de peser sur les prochaines discussions entre le clan de l’Argentin et le club de la capitale.

Messi, 35 ans, s'amusant avec le défenseur du tournoi Gvardiol.



C'était il y a 3 mois jour pour jour. pic.twitter.com/adIDZuZK0V — 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒 🇦🇷#19 (@reyllinho) March 13, 2023

Car, c’est le voeu de plusieurs observateurs, la fin de contrat de joueurs tels que Sergio Ramos et Lionel Messi, voire Neymar si le PSG réalise le miracle de s’en séparer, peuvent aussi libérer énormément de place pour concocter une nouvelle équipe capable de mieux s’adapter au jeu de Kylian Mbappé, qui est désormais le joueur autour de qui tout va tourner à Paris.