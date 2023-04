Lionel Messi confirme, Galtier est viré

Dans : PSG.

Dans les discussions pour son futur contrat avec le Paris SG, Lionel Messi a choqué tout le monde en demandant un salaire à la hausse. Mais il veut aussi connaitre le nom de celui qui succèdera à Christophe Galtier, dont l’avenir est déjà plié pour tout le monde au PSG.

Ce mardi, Le Parisien effectue des révélations sur l’avenir de Lionel Messi. Les discussions pour sa prolongation de contrat, qui étaient très bien parties au début de l’hiver, sont subitement tombées à l’eau. Plusieurs raisons à cela, mais celle qui risque de faire le plus de bruit est évidente : l’Argentin ne compte pas, comme l’option dans son contrat le prévoyait, étudier une prolongation aux mêmes conditions que lors de la saison en cours. La Pulga souhaite une augmentation de salaire pour rester au PSG. Le quotidien francilien affirme que cette demande a été effectuée pour deux raisons : l’ancien barcelonais est désormais champion du monde, ce qui lui donne visiblement le droit à un meilleur salaire, même à 36 ans en juin prochain, et il dispose d’une offre colossale d’Arabie Saoudite pour un salaire de 400 millions d’euros par saison.

Forcément, à côté, le PSG qui paye 37 millions d’euros bruts par an pour le voir porter le maillot parisien, fait pale figure. Toutefois, ces arguments n’ont pas été entendus par le club de la capitale, qui ne compte pas rehausser le salaire de son joueur qui n’a pas réussi à accomplir ses objectifs avec le Paris SG, et qui laisse entendre qu’un retour au FC Barcelone avec un salaire largement revu à la baisse est possible pour lui. Pour discuter avec le club catalan et faire un gros effort, il n’y a tout à coup plus de contrat en Arabie saoudite et de jackpot de champion du monde de mise.

Galtier viré, Lionel Messi vend la mèche

Les discussions sont donc pour le moment dans l’impasse, même si le clan de Lionel Messi affirme que l’argent n’a absolument rien à voir avec cette situation. C’est plutôt l’incertitude sportive qui provoque cette indécision de la part de l’Argentin et de son clan. Pour l’entourage du champion du monde, plusieurs questions restent sans réponse, et notamment le nom du futur entraineur du PSG. Problème, pour le moment, Christophe Galtier est toujours en place avec un contrat allant jusqu’en juin 2024. Mais visiblement, plus personne ne joue l’étonné dans ce dossier, et l’entraineur parisien va donc prendre la porte, au point que le clan Messi vende la mèche et s’interroge auprès de la direction sur le nom du futur coach.

Des questions auxquelles Nasser Al-Khelaïfi ne peut pas répondre. Le PSG va probablement devoir se séparer d’un entraineur qui n’a pas rempli ses objectifs, mais le nom de son successeur reste très flou aussi tôt dans la saison. Et ce n’est pas le seul frein que le président qatari met puisque pour le Paris SG, il est hors de question de partir sur des discussions avec un salaire augmenté pour Lionel Messi, peu importe que les courtisans viennent de Barcelone ou d’Arabie Saoudite.