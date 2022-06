Lewandowski au PSG, le Barça retient ses larmes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Barça patine dans le dossier Lewandowski, et a envoyé Xavi à Ibiza pour rassurer le Polonais. Car le PSG rôde et pourra très vite passer à l'action si le départ de Neymar se précise.

Désireux de quitter le Bayern Munich depuis désormais plusieurs semaines, Robert Lewandowski est persuadé qu’il va réussi à faire craquer les dirigeants du Bayern Munich. Ces derniers ne sont pas du genre à plier face aux exigences de leurs joueurs, mais le Polonais estime avoir fait son temps en Bavière, et sa détermination semble totale. L’avant-centre ambitionne de rejoindre le FC Barcelone, qui lui a promis qu’il ferait les efforts nécessaires pour le faire venir en Catalogne cet été. Mais le dossier stagne, tout simplement parce que les offres de Joan Laporta n’ont vraiment pas convaincu le Bayern de lâcher Lewandowski. La dernière en date devrait se finaliser cette semaine, avec une proposition à hauteur de 40 millions d’euros et des variables pour faire craquer le Bayern.

Rendez-vous décisif à Ibiza

📸 La entrada de los protagonista en el LIO, restaurante de Ibiza ‼️



Xavi y Lewi



( Fotos David, Jijante) pic.twitter.com/DZh2Zxtdvu — Gerard Romero (@gerardromero) June 29, 2022

Mais les difficultés économiques du FC Barcelone n’échappent à personne. Et le président de la Liga, le célèbre Javier Tebas, a rappelé que l’homologation du contrat du Polonais serait soumis à de grosses réserves sans plusieurs ventes enregistrées dans le même temps. Voilà aussi pourquoi le Barça prend son temps dans ce dossier. Ce qui a le don d’inquiéter Lewandowski. Pour le rassurer, Xavi l’a rencontré ce mercredi dans un restaurant à Ibiza, où il passe ses vacances. L’entraineur barcelonais lui a répété la grande motivation qu’il avait à le faire venir, malgré l’extrême concurrence puisque les Blaugrana ont Aubameyang, Depay et Torres dans leur effectif notamment. Mais surtout, Lewandowski cherchait à comprendre lors de ce rendez-vous pourquoi son transfert n’avançait pas plus vite, et il a réitéré son envie de rejoindre le Barça.

Le PSG accélère pour le départ de Neymar

Et à chaque jour qui passe, la reprise de la saison avec le Bayern Munich se rapproche, et le risque de devoir aller au bras de fer avec son club actuel ne plait pas au Polonais. Une situation que suit attentivement le PSG, qui a pris des premiers contacts avec l’entourage du joueur selon AS. Le but est de rappeler que Paris n’aurait aucun problème à le faire venir, même si là aussi il fallait attendre un peu, pour savoir si Neymar allait quitter le club francilien. Ce dossier s’accélère ces derniers jours, et pourrait amener Nasser Al-Khelaïfi a entrer dans le concret pour s’offrir Robert Lewandowski, et laisser le FC Barcelone à quai pour cette signature très attendue en Catalogne.