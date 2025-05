Les Parisiens autorisés à défiler à Marseille

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Malgré la forte hostilité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône n'a pas l'intention d'interdire d'arborer les couleurs parisiennes dans la cité phocéenne le soir de la finale de la Ligue des champions.

C'est un événement qui fait logiquement couler beaucoup d'encre. Cinq ans après sa dernière finale européenne, le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois tenter de repartir avec la précieuse coupe aux grandes oreilles. Samedi 31 mai prochain, le club de la capitale a rendez-vous avec l'Inter Milan pour l'histoire. Un match qui anime les supporters parisiens et tous les observateurs du football français. Tous ? Pas totalement, car ceux qui ont l'Olympique de Marseille dans le cœur ne parviennent pas à exprimer la moindre satisfaction devant une possible victoire parisienne. Et si vous vous le demandiez : oui, il sera possible d'arborer les couleurs du PSG dans la cité phocéenne le soir de la finale de la Ligue des champions.

Les couleurs du PSG autorisés à Marseille

Comme l'indique Le Parisien, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas publier d'arrêté interdisant le port du maillot du PSG dans les rues du centre-ville marseillais. S'il n'est pas interdit de le faire, il en est toutefois extrêmement déconseillé. Une décision qui répond à un autre arrêté publié en août 2020, lequel interdisait le port de la tunique parisienne dans la cité phocéenne le soir de la finale de la Ligue des champions disputée par Paris. Un texte qui avait été abrogé le lendemain devant le ridicule de la situation.

Malgré tout, le média francilien indique que le ministère de l'Intérieur met vivement en garde sur des « troubles à l'ordre public susceptibles de survenir à Marseille » en cas de défaite parisienne. Un dispositif de voie publique est donc déjà prêt à être déployé le cas échéant. Une rivalité si hostile entre les deux clubs qui va même jusqu'à la célébration des défaites de chacun.