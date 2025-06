Les Marseillais fans du PSG, Al-Khelaïfi trolle l’OM

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Massivement soutenu pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a tenu à remercier la France entière. Le président Nasser Al-Khelaïfi a même inclus les Marseillais parmi les nouveaux fans du champion d’Europe.

Et maintenant, quels sont les plans de Qatar Sports Investments ? Après le sacre en Ligue des Champions, l’actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain a atteint son plus grand objectif et pourrait être tenté de tourner la page. Mais ce n’est pas du tout la tendance évoquée par Nasser Al-Khelaïfi sur le plateau de l’émission C à vous. « Si je serai encore président du Paris Saint-Germain pendant longtemps ? Je ne sais pas combien de temps, a répondu le Qatari. C'est mon club de coeur, je veux rester le plus longtemps possible. »

Al-Khelaïfi se lâche

Il est vrai que Nasser Al-Khelaïfi a toutes les raisons de poursuivre l’aventure. Attaché au club de la capitale, le dirigeant vit un rêve depuis la finale remportée face à l’Inter Milan (5-0) le 31 mai dernier. D’autant que son équipe a reçu un énorme soutien en France, y compris chez le rival marseillais si l’on en croit le président. « Un message aux supporters de l'Olympique de Marseille ? Non, je ne veux pas… Honnêtement je suis fier. Aujourd'hui on a des supporters à Marseille, a chambré le patron parisien. Ils disent que non mais on a des supporters à Marseille. Je suis fier de ça. »

“Je veux rester le plus longtemps possible. Je voulais remercier toute la France pour avoir été derrière nous. Je remercie Macron pour ses mots, son discours qui m’a touché et qui a touché les joueurs.”



Nasser Al-Khelaïfi s’exprime sur l’après-victoire du PSG dans #CàVous pic.twitter.com/iJXY0rTkLy — C à vous (@cavousf5) June 10, 2025

« Mais je veux remercier toute la France et tous les Français pour avoir été derrière nous. C’est la première fois que j’ai senti toute la France derrière nous. Je veux aussi remercier le président de la République, le président Macron, pour ses mots, son discours. Ça m’a vraiment beaucoup touché, ça a touché les joueurs. C'était vraiment quelque chose de spécial pour nous. Je veux les remercier eux aussi », a conclu Nasser Al-Khelaïfi.