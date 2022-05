Leonardo accusé d'avoir plombé le PSG, ça balance

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Selon la presse française, Leonardo a récemment été démis de ses fonctions au PSG. Le directeur sportif brésilien sera remplacé selon toutes vraisemblances par Luis Campos.

Leonardo et le PSG, c'est fini. Pour la seconde fois, le directeur sportif va quitter le club de la capitale. Le Brésilien paye les pots cassés après une saison francilienne décevante à bien des égards. Lors des négociations de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le clan du champion du monde aurait en plus de cela demandé le départ de Leonardo. Au club, son comportement était contesté et ses relations avec certains employés très tendues. Et alors que Luis Campos sera bientôt intronisé en tant que nouveau directeur sportif du PSG, quelques langues se délient sur les méthodes de travail de Leonardo depuis son retour au club en 2019.

Leonardo, un travail contesté au PSG

Quelle note donnez-vous au passage de Leonardo en tant que DS du PSG ? 🤔 pic.twitter.com/Tr1A2O5Ns8 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 23, 2022

Dans des propos rapportés par Le Parisien, on peut s'apercevoir que certaines personnes au PSG ne sont pas des plus malheureuses du départ de Leonardo. « On pensait qu’en revenant, en ayant déjà une connaissance du club, il arriverait à améliorer tout le côté institution PSG, respect de l’entité. On s’est aperçus que ce n’était pas le cas » indique notamment un agent de joueurs influent. Autre témoignage, celui d'un observateur fidèle du club de la capitale, qui rajoute : « Il ne s’est vraiment occupé que de l’équipe première. Le reste du club ne l’intéressait pas. Il a démantelé tout ce qui pouvait être en place au niveau du recrutement. C’est-à-dire que le recrutement, au PSG, c’était un one-man-show. C’est un homme seul pour les bonnes et les mauvaises décisions. » Pas de quoi arranger l'image donnée par Leonardo depuis quelques mois, malgré les belles réussites du Brésilien lors du début du projet QSI en 2011. A Luis Campos de désormais changer la dynamique au sein du PSG. Le Portugais serait déjà au travail. Au poste d'entraineur, Ruben Amorim (Sporting) est courtisé. Au niveau des arrivées, des profils comme ceux de Renato Sanches (Lille), Frenkie De Jong (Barça), Aurélien Tchouameni (AS Monaco) ou encore Hugo Ekitike (Reims) sont appréciés. Le mercato estival s'annonce donc chaud dans la capitale, pour le plus grand bonheur des fans franciliens.