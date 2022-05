Leonardo et Pochettino virés, c'est validé par Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Afin de convaincre Kylian Mbappé de rester à Paris, la direction du club de la capitale a misé avec succès sur des changements colossaux. Le directeur sportif et l'entraîneur du PSG vont payer l'addition.

Le Paris Saint-Germain a réglé son principal problème de ce mercato 2022 en trouvant un accord avec Kylian Mbappé, lequel pouvait quitter librement le Champion de France dès le 1er juillet. Exit le Real Madrid, la star tricolore sera toujours sous le maillot du PSG la saison prochaine, et personne ne s’en plaindra en Ligue 1. Mais avant de dire oui à l’offre de Nasser Al-Khelaifi, Mbappé a étudié de près ce que le patron qatari lui proposait, ne voulant pas revivre les cafouillages connus depuis qu’il a signé en 2017. Journaliste au Parisien, premier média à avoir révélé que le PSG avait repris la main dans ce dossier, Dominique Sévérac explique qu’une révolution est imminente dans l’organigramme du club de la capitale, et que le duo Pochettino-Leonardo va faire les frais de cette énorme réorganisation devenue indispensable au Paris Saint-Germain. « Le Qatar, l’actionnaire, a piloté depuis Doha une refonte de la politique sportive qui doit s’appliquer la saison prochaine », explique le journaliste, qui n’en dit pas plus sur le nom du possible remplaçant du directeur sportif. Mais d’autres langues se délient.

Luis Campos pour remplacer Leonardo au PSG

Kylian Mbappe has said he will stay at Paris Saint-Germain, sources have told @LaurensJulien and @RodrigoFaez 😯🇫🇷 pic.twitter.com/gT0gcamMfD — ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2022

Julien Laurens, qui travaille pour plusieurs médias en langue anglaise, et notamment ESPN, est lui plus explicite concernant le remplaçant de Leonardo. Le journaliste explique que Luis Campos est « le favori » pour prendre les commandes du mercato parisien. Le Portugais connaît très bien la Ligue 1 et on sait qu’il est proche du clan Mbappé, qu’il avait côtoyé de près à l’AS Monaco. Pour le poste d’entraîneur, tous les chemins mènent non pas à Rome mais à Zinedine Zidane. On prête l'intention à l'Emir du Qatar de finaliser la venue de Zizou lors d'un séjour en début de semaine dans la capitale, ce qui serait évidemment une nouvelle énorme sensation du côté du Paris Saint-Germain où il y aura un avant et un après 2022, et pas uniquement à cause de la prolongation de Kylian Mbappé.