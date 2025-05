Le transfert de l'été, le PSG est en tête

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Longtemps distancé dans le dossier Franco Mastantuono, le Paris Saint-Germain est désormais considéré comme le grand favori pour le recrutement du nouveau joyau du football argentin.

La politique de recrutement du Paris Saint-Germain est désormais très claire. Avec la présence de Luis Enrique sur le banc de l'équipe première, la direction sportive sait qu'elle peut se concentrer sur l'achat de jeunes joueurs dotés d'un très gros potentiel. Depuis l'arrivée du coach asturien à Paris, le club de la capitale a recruté des pépites comme Désiré Doué, João Neves et Bradley Barcola. Plus récemment encore, Luis Campos est parvenu à convaincre Renato Marin, 18 ans, de devenir le troisième gardien du PSG dès la saison prochaine. Et parmi les nombreux cracks pistés, on retrouve évidemment Franco Mastantuono de River Plate. Le phénomène du football argentin est dans le viseur des plus gros clubs européens, mais c'est bien Paris qui a de l'avance.

Le PSG devant pour Mastantuono

Comme l'indiquent les récentes informations de Fichajes à ce sujet, le Paris Saint-Germain est aujourd'hui considéré comme étant en tête de la course pour Franco Mastantuono. Le milieu offensif argentin de 17 ans, au pied gauche soyeux qui rappelle un certain Lionel Messi, fait rêver tous les plus gros clubs européens. Un temps très proche de s'engager au Real Madrid, il semble que son avenir soit plutôt rouge et bleu.

A Paris, Luis Enrique apprécie particulièrement sa vision de jeu, sa technique et son intelligence avec et sans ballon. Malgré son jeune âge, il est déjà capable de faire le liant entre les phases défensives et offensives. Avec une possible victoire en finale de la Ligue des champions, le PSG aurait un nouvel argument de taille pour le convaincre de signer ici et pas ailleurs. Pour rappel, le joueur dispose d'une clause libératoire de 45 millions d'euros. Une modeste somme pour un crack de son talent.