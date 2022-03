Le titre du PSG en danger, Marquinhos s'inquiète !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est malade et se demande quand il va guérir. Au point de relancer la course au titre ?

Déjà très apathiques dimanche dernier, les joueurs du PSG avaient néanmoins fait le travail pour venir à bout d’une équipe de Bordeaux en totale perdition, comme l’atteste sa défaite de ce dimanche contre Montpellier à 11 contre 9 (0-2). Mais en ce qui concerne le PSG, la faillite a été totale contre Monaco. Et si Mauricio Pochettino a avoué que l’élimination face au Real Madrid pesait toujours dans les têtes, la copie rendue en Principauté a de quoi inquiéter. Pas forcément pour le titre, avec l’avance que possède le PSG sur ses poursuivants. Et pourtant, pour Marquinhos, il va falloir se réveiller sous peine de voir cet écart de 13 points possiblement fondre comme neige au soleil. C’est le message qu’a tenu à faire savoir le capitaine parisien après la déroute à Monaco.

Monaco-PSG (3-0) : «Si on continue comme ça, le titre est en danger», prévient Marquinhos

« Malgré tous nos points d’avance, si on continue à faire des prestations comme ça, c’est sûr que le titre est en danger. Le signal d’alerte est là ! Dès notre retour de sélection, on devra afficher un autre état d’esprit sur le terrain. On n’a pas tout jeté, on ne s’est pas relâchés. Pour faire de bons matchs, il faut une bonne mentalité, une bonne entente sur le terrain », a délivré le défenseur parisien, qui a tenté d’être au four et au moulin contre Monaco ce dimanche, mais il a été bien le seul à tout donner. Résultat, la trêve internationale arrive à point nommé pour essayer de calmer un peu les choses et permettre à tout le monde de tirer dans le même sens. Bonne nouvelle pour le PSG, c’est une équipe de Lorient mal en point qui se présentera au Parc des Princes, histoire au moins de ne pas redonner espoirs aux poursuivants. Même si, du côté de Rennes, Nice ou l’OM, absolument personne ne se permet de parler d’un titre à aller chercher, celui-ci étant unanimement promis au PSG.