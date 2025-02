Le Steven Gerrard du PSG, le CUP supplie Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure au tendon d’Achille en 2023, Presnel Kimpembe a retrouvé les terrains avec le Paris Saint-Germain. Son retour fait le bonheur du Collectif Ultras Paris qui espère voir le défenseur central rester la saison prochaine et plus encore.

Deux ans plus tard, revoilà Presnel Kimpembe. Le défenseur central du Paris Saint-Germain a retrouvé la compétition lors du match de Coupe de France au Mans (victoire 0-2) mardi. La fin d’un long calvaire pour l’international français qui a pu compter sur le soutien des supporters. Sur les ondes de France Bleu Paris, le président du Collectif Ultras Paris Romain Mabille s’est effectivement réjoui du retour du titi parisien.

"C'est un peu notre Paolo Maldini à nous !", Romain Mabille président du @Co_Ultras_Paris revient sur le retour à la compétition de @kimpembe_3 (via @piapiaclemens) https://t.co/G9BdgIHz5k — ici Paris Île-de-France (@iciparisidf) February 6, 2025

« C'est quelqu'un qui est attachant, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, a encensé le supporter du PSG. Donc le fait qu'il revienne sur le terrain, qu'il rejoue, qu'il reprenne son activité de footballeur dans notre club... En plus, le club l'ayant soutenu, ça représente beaucoup de choses. Ça représente l'état d'esprit actuel du club : beaucoup plus familial, attaché à des valeurs qui nous plaisent et nous tiennent à cœur. Donc nous aussi, ça nous tenait à cœur de lui témoigner qu'on était tous contents, fiers et soulagés de le retrouver sur le terrain. On espère qu'il va vite retrouver son niveau, qu'il va enchaîner les matchs et que tout ça sera derrière nous. En tout cas moi, personnellement, j'étais vraiment content. C'est comme si ça me touchait personnellement. »

L'homme d'un seul club

« C'est un enfant du club. On espère qu'il va rester jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un peu notre Maldini à nous, notre Steven Gerrard. On l'a connu, c'était encore un très jeune joueur. Là, il a grandi et il est toujours au club. On espère qu'il va rester au club jusqu'à la fin de sa carrière et qu'il y sera performant. En tout cas, nous, on l'a toujours soutenu et on le soutiendra toujours parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui ne crachera pas sur le club, qui travaillera pour le club. Contrairement à d'autres de sa génération, si tu vois ce que je veux dire. Donc non, que du positif. Et tout le monde était content », s’est félicité Romain Mabille en espérant que le coach Luis Enrique accordera sa confiance au défenseur sous contrat jusqu’en 2026.