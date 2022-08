Le scandale Lionel Messi, l’Espagne se déchire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi et Neymar ne seront même pas dans le top30 du prochain Ballon d'Or. Leur mauvaise saison au PSG les a ruinés, mais cette décision secoue en Espagne.

Cette semaine, France Football a dévoilé la publication des 30 nommés pour le trophée du Ballon d’Or. Habituellement, cette liste ne provoque pas de gros remous, tant les plus grands joueurs de la planète sont au rendez-vous, et c’est le classement final qui génère des réactions plus salées, chacun débattant sur les critères ou le mérite des joueurs. Mais dans cette liste des 30 finalistes, quelques absences de marque sont à souligner puisque ni Neymar, ni Lionel Messi ne sont au rendez-vous. Il est extrêmement rare de voir le tenant du titre disparaitre ainsi du Top30 et ne pas être proposé aux votants, qui sont des journalistes de 180 pays différents.

Et dans l’Espagne voisine, l’absence de Lionel Messi, qui a tout de même soulevé 7 fois ce trophée, a provoqué un très vif débat à l’occasion de l’émission El Chiringuito. L’idée était bien évidemment de savoir si l’Argentin méritait de se retrouver parmi les finalistes. Pour l’un des chroniqueurs, Diego Plaza, il n’y a aucun débat possible. « Le Ballon d’Or n’est pas donné pour votre passé ou votre carrière, mais pour ce que vous avez fait lors de la saison. Et celle de Messi a été mauvaise, très mauvaise. Messi a mis 12 buts dans une équipe qui a tout écrasé en France, alors que Cristiano Ronaldo en a mis 25 dans une équipe désastreuse », a comparé le journaliste, pour qui le Portugais mérite sa place dans les finalistes.

Le Ballon d'Or 2010 de Messi ne passe pas !

Une prise de parole qui a provoqué une mise au point de la part du célèbre animateur Josep Pedrerol, qui n’a pas du tout vu les choses de cette façon. « Messi a été très bon. J’étais énervé en voyant qu’il ne faisait pas partie de la liste des candidats. Je trouve ça brutalement irrespectueux et je pense que France Football se repent désormais. Si je fais partie du jury qui vote pour le Ballon d’Or et que Messi n’est pas là, je démissionne. Je démissionne et je reviens après », a glissé Pedredol, qui avait annoncé son départ de l’émission si Sergio Ramos et Messi quittaient le Real Madrid et le FC Barcelone, et si Mbappé ne signait pas à Madrid.

Un trait d’humour qui a fait beaucoup rire, même si cela n’a pas empêché Josep Pedrerol de se prendre un gros tacle de la part de Paco Buyo, ancien gardien du Real Madrid et chroniqueur sur l’émission. « Oui tu aimes Messi, et tu fais partie de ceux qui ont voté pour lui en 2010 au lieu de le donner à Iniesta, Xavi ou Sneijder qui le méritaient bien plus que lui », a lancé l’ancien gardien, qui a visiblement vexé son interlocuteur, qui s’est vengé en lui coupant la parole pour envoyer la publicité. Une preuve que le dossier Messi reste sensible en Espagne, et que le Ballon d’Or fait toujours autant parler également.