Le rêve européen du PSG brisé par cette annonce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore la possibilité de tout gagner en cette fin de saison. Le club de la capitale impressionne d'ailleurs certaines légendes du ballon rond.

Luis Enrique a totalement changé le visage du PSG depuis son arrivée. Le technicien espagnol a encore pas mal de travail devant lui afin de remplir tous les objectifs du club de la capitale. Parmi eux : la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain a toutes ses chances de pouvoir remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il faudra pour cela continuer de produire du beau football et compter sur sa force collective. En tout cas, ils sont nombreux à féliciter le travail du PSG version 2024-2025. Ce n'est pas Fabio Capello qui dira le contraire, lui qui prend beaucoup de plaisir à voir ce nouveau Paris.

Le PSG pas encore au niveau ?

Lors de quelques mots échangés en marge des Laureus Awards ce lundi au Palais de Cibeles, l'ancien entraineur du Real Madrid n'a en effet pas tari d'éloges sur le club de la capitale, même s'il ne pense pas que cette année soit la bonne pour remporter la Ligue des champions : « Le niveau du PSG est très élevé. Ils ont dépensé de l’argent pour recruter des joueurs qui ne sont pas des cracks mais qui sont tous très forts. Cela a été un changement radical pour le PSG qui a toujours essayé de gagner la Ligue des champions avec de grands noms comme Neymar, Mbappé, Messi ou d’autres. Et maintenant, ils ont une équipe qui joue en équipe sans attendre l’éclair d’un génie.

Je crois que Luis Enrique a accompli un travail unique, une équipe qui joue ensemble, qui court, qui souffre et qui a pour moi, avec l’Inter, le meilleur milieu de terrain de la compétition. Les milieux portugais sont la clé. (...) Arsenal a quelque chose en plus. Ils ont tout. Ils ont la qualité, ils sont bien positionnés sur le terrain et je pense que leur condition physique est légèrement supérieure. J’ai vu les matchs et Arsenal a quelque chose en plus, ils ont plus de personnalité. S’il fallait que je parie, je jouerais les Anglais ».

A Paris donc de continuer d'impressionner et de montrer qu'il peut faire tomber une nouvelle équipe anglaise cette saison en Ligue des champions après Manchester City, Liverpool et Aston Villa.