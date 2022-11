Le Real va rejoindre le PSG sur cet énorme dossier

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que le Brésil a lancé sa Coupe du Monde 2022 ce jeudi soir, Endrick, la nouvelle pépite du football auriverde, continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Notamment parce que le Real Madrid a décidé de concurrencer le PSG dans ce dossier.

À 16 ans, Endrick affole déjà la rubrique mercato. Il faut dire que l’attaquant multiplie les sorties remarquées sous le maillot de Palmeiras. Plus ou moins titulaire dans son club formateur, le Brésilien a déjà marqué deux buts en championnat au milieu des adultes. Si bien que Palmeiras paraît déjà trop petit pour lui. Mais alors quel club sera en mesure de le recruter pour le faire exploser en Europe à sa majorité ? Jusqu’à maintenant, le Paris Saint-Germain faisait clairement figure de favori. Fan de Neymar et du PSG, Endrick se verrait bien poursuivre sa carrière à Paris, comme son père l’a déjà déclaré. Sauf que pour l’instant, et malgré une volonté commune du joueur et du club de la capitale française, aucun accord n’a été trouvé avec Palmeiras. Une nouvelle qui fait des heureux en Espagne, puisque selon Fabrizio Romano, le Real Madrid reste dans la course pour signer le prodige brésilien.

Endrick deal. There’s still no agreement between Paris Saint-Germain and Palmeiras after opening bid revealed by player’s father few days ago. Nothing is agreed/done. 🚨🇧🇷 #transfers



PSG will push again — but Chelsea and Real Madrid remain in the race to sign the Brazilian star. pic.twitter.com/l2fby4W0R2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2022

Le Real Madrid prêt à dégainer une première offre pour Endrick

Malgré le fait que le PSG soit bien en avance, avec une offre officielle déjà transmise au club brésilien, le Real n’a pas dit son dernier mot. Ce qui arrange bien Palmeiras, qui souhaite tirer la plus grosse somme possible dans le transfert de sa pépite. Pour marquer son territoire et montrer sa présence au PSG, le Real pourrait passer à l’action en faisant une première offre concrète à la formation auriverde. Tout cela avec un argument sportif pouvant faire la différence, vu que le club madrilène est spécialisé dans le recrutement des jeunes brésiliens. Après Vinicius et Rodrygo, qui brillent désormais au très haut niveau, Florentino Perez pourrait refaire un gros coup avec Endrick. Et si en plus de cela, il est possible de faire la nique au PSG, mais aussi à Chelsea, qui est aussi intéressé par le profil du jeune buteur brésilien, le Real ne s’en privera pas.