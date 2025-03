Le Real ne le respecte pas, le PSG flaire l’énorme coup

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique, plus que jamais conforté par le PSG, pousse très fort pour le recrutement de Raul Asencio, la pépite du Real Madrid en défense.

Plutôt satisfait de sa charnière défensive cette saison avec Pacho et Marquinhos, le PSG ne s’empêche absolument pas de regarder ce qui se fait ailleurs pour étoffer ce secteur et préparer l’avenir. Il ne fait pas de grand mystère que le club de la capitale a envie de continuer sur la lancée des exemples pris à d’autres postes, en recrutant ce qui se fait de mieux chez les jeunes promesses. Surtout que Marquinhos, malgré une saison solide et un statut de capitaine indiscutable, est parfois annoncé sur le départ en raison d’intérêts sérieux venus d’Angleterre.

Une clause, zéro négociation pour Asencio

Pas de problème pour le PSG, qui a déjà la parade avec un recrutement qui sonne comme une évidence pour Luis Enrique. L’entraineur parisien a été récemment prolongé, et il bénéficie du statut de « meilleur entraineur du monde » selon son président Nasser al-Khelaïfi. L’Espagnol compte utiliser cette carte blanche pour aller chercher un joueur du Real Madrid. Il s’agit de Raul Asencio. La révélation de cette saison en Liga et en Ligue des Champions a su profiter des absences en défense centrale pour s’imposer. Régulièrement titulaire, il voit néanmoins son club de toujours chercher activement des défenseurs centraux pour la saison prochaine, alors que Militao et Alaba vont bien revenir de blessure un jour.

Selon Real Madrid Confidencial, l’Espagnol de 22 ans ne se sent pas valorisé à la hauteur de ses performances, et aucune prolongation de son contrat allant jusqu’en juin 2026 n’est à l’étude. Le PSG est donc parfaitement placé pour rafler la mise avec un transfert du montant de sa clause libératoire, à savoir 50 millions d’euros. Une grosse somme pour un joueur qui vient de découvrir le plus haut niveau, mais Asencio a répondu présent à chaque rencontre, et a déjà des attitudes de briscards dans les grands matchs. Un profil qui séduit beaucoup le PSG, qui sera capable de multiplier copieusement son salaire, qui reste modeste actuellement étant donné qu’il n’a pas été revu à la hausse. Et surtout, le Real Madrid ne pourra absolument rien y faire en raison de cette clause libératoire qui évite toute négociation.