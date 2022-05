Le Real en finale, Lionel Messi et le PSG sous le choc

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Victime du Real Madrid et de Karim Benzema en 1/8e de finale après avoir dominé quasiment l’intégralité des deux rencontres, le PSG ne misait peut-être pas sur une place en finale pour son bourreau.

Et pourtant, face à Chelsea comme contre City, les Madrilènes ont réussi à renverser des situations désespérées ou presque pour à chaque fois aller chercher des qualification dans la prolongation. Coup de chance pour certains, abnégation totale pour d’autres, quand cela se produit trois fois de suite, le hasard n’a presque plus sa place. Mais ces sauvetages in extremis à répétition font tout de même halluciner tant il est rare de voir une équipe sur le fil sur chaque match aller au bout. Même les grands joueurs sont choqués, et c’est la révélation à la fois surprenante et amusante de Lionel Messi qui en dit long.

"C'est pas possible", Messi n'y croit pas

Le numéro 30 du PSG, victime donc du Real Madrid et du froid réalisme de Karim Benzema, a réagi en direct ou presque à la victoire madrilène. Notamment après le troisième but du match pour les Merengue, signé Karim Benzema. Dès lors, en tête au score, le Real a terminé le match avec sa science défensive, et Lionel Messi a envoyé un petit message à Sergio Agüero, son grand ami d’enfance et international argentin tout comme lui. Coup de chance ou pas, le « Kun » était en live sur les réseaux à ce moment, comme il aime bien partager ses scènes de vie avec ses suiveurs. Et il a ainsi pu dire à haute voix le message reçu par le joueur du PSG, qui n’en revenait toujours pas de voir le Real Madrid, son grand ennemi en 20 ans au Barça, continuer son aventure. « Leo Messi m'a envoyé un message après le troisième but du Real Madrid : ‘C'est une blague, c'est pas possible’ », a fait savoir l’ancien buteur de Manchester City, également passé par l’Atlético de Madrid, et qui avait donc faiblement choisi son camp dans cette confrontation.

AGUERO’S REACTION ON REAL’S PENALTY 😭😭😭😭



pic.twitter.com/DLBk3Wuxi6 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 4, 2022

Les socios du Real Madrid boiront en tout cas cet étonnement comme du petit lait, surtout que Sergio Agüero a vécu en direct ce match fou, et son envie de tout plaquer quand Karim Benzema a provoqué le pénalty de la qualification en dit long sur son « seum » à ce moment. Il n’y aura en tout cas aucun suspense pour la finale au Stade de France, Agüero et Messi seront supporters occasionnels de Liverpool, surtout que l’Argentin du PSG aurait aimé que son ami Pep Guardiola soulève enfin la Ligue des Champions avec un autre club que le Barça. Ce qu’il n’a jamais fait malgré d’incroyables opportunités ces dernières années.