Le Real drague Zaïre-Emery, le PSG est fou de rage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato sera animé au Real Madrid cet été. Le club merengue veut se renforcer en défense et au milieu de terrain et pour cela, plusieurs joueurs du PSG sont ciblés. Le dernier en date n’est autre que Warren Zaïre-Emery.

Malgré un potentiel offensif monstrueux avec Vinicius Junior, Rodrygo, Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé, le Real Madrid est en train de passer à côté de sa saison. Avec ou sans Carlo Ancelotti sur le banc la saison prochaine, le club de la Casa Blanca va quoi qu’il en soit devoir réaliser un gros mercato. L’idée est de conserver l’attaque actuelle, mais de renforcer l’effectif en défense et au milieu de terrain pour rendre l’équipe plus équilibrée. Trent Alexander-Arnold va débarquer au poste de latéral droit et idéalement, Florentino Pérez aimerait aussi faire venir un joueur à gauche de la défense. Le milieu de terrain sera également l’objet de discussions cet été.

Ce Warren Zaïre-Emery nous manque tellement… pic.twitter.com/QD8wPwJwM8 — Warren Zaïre-Emery FR (@ZaireEmeryFR) April 12, 2025

A en croire les informations du site Real Madrid Exclusivo, un joueur du Paris Saint-Germain est sur les petits papiers de Juni Calafat, responsable du recrutement de la Casa Blanca. Il ne s’agit pas de Vitinha ou de Joao Neves, récemment associés au Real Madrid puisque les Merengue ont bien compris que les deux Portugais étaient intransférables. Cette fois, le Real s’intéresse à Warren Zaïre-Emery, nettement moins utilisé par Luis Enrique depuis le début de l’année 2025. Le champion d’Espagne en titre y voit une opportunité de semer la zizanie en promettant à l’international français une place de titulaire dans la capitale espagnole, ce qu’il n’a plus dans son club formateur.

Le Real Madrid rêve de relancer Zaïre-Emery

Les dirigeants du Real apprécient le volume de jeu de Zaïre-Emery et sa faculté à gratter des ballons, un profil de joueur qui manque terriblement au Real Madrid cette saison. Mais, en dépit d’un temps de jeu moins important ces dernières semaines, Warren Zaïre-Emery n’est pas indésirable au PSG, bien au contraire. Le média affirme que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler d’un départ de son joueur formé au club et surtout pas au Real Madrid. En effet, Real Madrid Exclusivo affirme que pour le club madrilène, « négocier avec Nasser Al-Khelaïfi est quasiment impossible ». Autant dire que le départ de Warren Zaïre-Emery pour l’actuel 2e de la Liga n’est pas pour demain.