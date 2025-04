Kylian Mbappé supplié de sauver le Real Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Par Quentin Mallet

Défait 3 à 0 sur la pelouse d’Arsenal lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid a lancé son opération remontada. Carlo Ancelotti attend toutefois un Kylian Mbappé des grands soirs pour obtenir la qualification.

A l’Emirates Stadium, dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid a complètement pris l’eau. Un doublé historique de Declan Rice sur coup-franc et un troisième but de Mikel Merino ont assommé les hommes de Carlo Ancelotti. Malgré tout, le match retour est encore l’occasion pour eux de renverser la vapeur. Comme le sait l’entraineur italien, il sera particulièrement compliqué de rattraper un retard de trois buts, surtout au regard du niveau de jeu proposé par les Merengue cette saison. Mais au Real Madrid, rien n’est impossible. En conférence de presse, le technicien madrilène a confié qu’il comptait sur Kylian Mbappé pour faire en sorte que cette réception d’Arsenal ne soit pas le dernier match de la saison en Ligue des champions.

Mbappé, le buteur qu’Ancelotti attend

« Comment va Kylian Mbappé après son carton rouge reçu en Liga ? Il est un peu touché, il se sent déçu pour ce qui s'est passé. Il s'est très bien entraîné, il est très motivé. On a besoin de lui, pas seulement pour défendre, mais aussi pour marquer. Plus que jamais, on a besoin de ses buts », a affirmé Carlo Ancelotti face aux journalistes à propos de son attaquant de pointe. L'entraineur italien attend de son buteur qu'il se mue en sauveur. En tout cas, qu'il enfile une casquette bien différente de celle qu'il portait lors des quatre dernières rencontres disputées par le Real Madrid au terme desquelles il n'a pas été décisif une seule fois. Dans une atmosphère aussi singulière que celle du Santiago Bernabéu un soir de Ligue des champions, Kylian Mbappé a tout intérêt à montrer son statut.