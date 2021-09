Le Qatar Winter Tour, c'est reparti pour le PSG

Dans : PSG.

Calendrier trop serré, crise sanitaire, le PSG a zappé son stage hivernal au Qatar depuis deux ans. Il est désormais de retour.

Le Paris Saint-Germain a annoncé que le Qatar Winter Tour serait de retour du 16 au 20 janvier 2022. C’est la première fois depuis 2019 que le club de la capitale revient à Doha, dans l’Emirat de ses propriétaires. C’est calé entre deux matchs en France que le PSG fera le déplacement, et un match amical de gala a même été prévu. Il s’agira d’une rencontre assez folklorique, puisque le PSG affrontera une formation composée des meilleurs joueurs de deux clubs d’Arabie Saoudite : Al-Hilal et Al-Nassr. En tout cas, le PSG retrouvera le fameux centre Aspire et son complexe sportif de premier choix, avec des soins médicaux parmi les plus pointus au monde.

Bien évidemment, la part médiatique et commerciale sera contraignante pour les joueurs, qui seront sollicités pour valoriser les sponsors et la marque PSG, ainsi que le Qatar en tant que destination touristique. Lionel Messi, Neymar et Mbappé pourront aussi découvrir les installations de la Coupe du monde 2022 un an avant l’évènement, ce qui pourrait forcément intéresser les nombreux internationaux du club de la capitale. Beaucoup de choses donc à faire en quatre jours, mais le Qatar tenait absolument à retrouver ses stars. Surtout maintenant qu’un certain Lionel Messi fait partie de l’effectif parisien. Cela peut se comprendre, même s'il faudra vite revenir en France sous des températures certainement moins cléments, puisque dès le week-end de leur retour, les Parisiens recevront Reims en championnat.