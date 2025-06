Le Qatar vend 1% du PSG pour 45ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir cédé 12,5% du club au fonds américain Arctos fin 2023, le Qatar a vendu 1% du Paris Saint-Germain à la superstar de basket Kevin Durant.

Le Paris Saint-Germain n’a pas fini de grandir et de se développer. La Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis est un excellent moyen pour le club de la capitale d’explorer de nouveaux marchés, avec la volonté de s’implanter encore plus fortement sur le territoire américain. Un nouveau partenariat va grandement y contribuer par ailleurs puisque le journal L’Equipe annonce dans son édition du jour que le Qatar a vendu 1% du PSG… à Kevin Durant. La star de basket américain va payer entre 42 et 45 millions d’euros pour l’achat de ses parts du club parisien.

Le PSG vend 1% du club à Kevin Durant

🔴🔵 Kevin Durant a acquis 1% du capital du PSG.



Ce qui constitue un effort financier important (entre 42 et 45M d'€), Arctos Partners avait acheté 12,5% du capital pour 531M d'€ en 2023.



Le succès en Ligue des champions a renforcé la valorisation du club.



(@lequipe) https://t.co/FroBmKG9EU — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) June 21, 2025

« Le succès en Ligue des champions a encore renforcé la valeur du PSG. Avec Durant, plus que de l'argent, l'accord porte davantage sur un accompagnement du club dans sa stratégie multisport et notamment à l'avenir dans le basket » précise notre confrère Arnaud Hermant qui rappelle qu’en décembre 2023, le champion d’Europe avait vendu 12,5% des parts du club au fonds américain Arctos pour un total de 531 millions d’euros. Des chiffres dingues qui prouvent que la valorisation du club de la capitale, aujourd’hui estimé à 4,5 milliards d’euros, est au plus haut. Une belle réussite que personne ne peut nier de la part des dirigeants qataris, lesquels ont fait un boulot considérable depuis plus de 10 ans pour développer et renforcer la marque du PSG à travers le monde. Une éclosion qui n’est pas terminée et qui devrait prendre encore davantage d’ampleur aux Etats-Unis après ce partenariat avec Kevin Durant.