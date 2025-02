Le Qatar et le PSG c'est fini, la terrible menace ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Qatar s'énerve en raison de la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi en France et la menace de tout plaquer, au PSG comme avec BeIn Sports, est brandie désormais.

Enorme coup de chaud ce jeudi midi en France, avec l’annonce par l'AFP de la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant qatari est soupçonné de complicité d’abus de pouvoir au coeur d’une enquête complexe, et a été mis en examen le 5 février dernier pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et « complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère ». Dans cette affaire, le président du PSG fait l’objet d’une enquête pour avoir influé sur la décision finale de QIA (le fonds d’investissement du Qatar) dans un vote clé sur la gouvernance du groupe Lagardère, à la demande d’Arnaud Lagardère. Les faits se sont passés en 2018, et le Qatar, actionnaire du groupe, avait alors soutenu des propositions de Vincent Bolloré pour l’avenir du groupe. Mais cinq jours après, le Qatar a changé d’avis et a finalement penché pour les résolutions de Bernard Arnault, après des contacts entre Al-Khelaïfi et Arnaud Lagardère.

Al-Khelaïfi clame son innocence

🚨🚨 INFO @RMCsport : après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, le Qatar menace de retirer ses investissements en France dont BeIN Sports et le PSG.#RMCLive #DroitsTV #PSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) February 13, 2025

Nasser Al-Khelaïfi s’est défendu de toute interférence auprès des enquêteurs. « Je suis surpris d'être ici aujourd’hui, je n'avais aucune influence sur ce dossier. Je me retrouve au milieu de ce dossier dans lequel je n'ai aucune connexion simplement sur la base d'une seule communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar, une question que j'ai transmise et mon rôle s'est limité à ça », a assuré Nasser Al-Khelaïfi selon les informations de RMC.

Une situation tendue qui pourrait avoir des conséquences énormes puisque le Qatar ne goûte que très peu cette mauvaise publicité, bien loin du soft power et de son approche des affaires en douceur. La radio sportive affirme que, dans l’Emirat, on estime cette mise en examen absolument injustifiée, et la menace est « brandie » de retirer les gros investissements en France dans le domaine du sport où Nasser Al-Khelaïfi est largement impliqué, comme le PSG et BeIN Sports. « Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l'incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu'ils essaient d'aider c'est apparemment pour du 'soft power' – c'est de l'abus pur et simple et tout le monde en a assez », affirme une source proche du gouvernement qatari à RMC, histoire de faire comprendre que le Qatar ne se laisserait pas trainer dans la boue sans rien faire.