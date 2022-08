Dans : PSG.

Le FC Barcelone voit le PSG venir dans le dossier Bernardo Silva. Le club catalan prend peur et va vite faire une offre pour éviter le fiasco.

Pep Guardiola a pris la parole ce vendredi pour évoquer l’avenir de Bernardo Silva, qui provoque tout d’un coup un gros engouement en Europe. L’entraineur espagnol a bien fait comprendre qu’il ne s’opposait pas au désir du Portugais si jamais ce dernier trouvait un accord ailleurs, et que City serait donc bien obligé de le vendre en cas de belle offre. « Je veux que Bernardo reste. À 100 %. Mais en même temps, si vous voulez partir, si vous avez une offre, les clubs se mettent d’accord. C’est le bon sens. Les joueurs ont du désir et je ne suis pas une personne qui arrête le désir d’une personne dans la vie », a fait savoir Pep Guardiola, pour un départ qui ferait tout de même beaucoup parler en cette période de reprise du championnat anglais.

Bernardo Silva votait pour le Barça...

Et si Bernardo Silva devait partir, la tendance très forte reste de rejoindre le FC Barcelone, un club qui lui fait envie et qui le drague depuis quelques mois désormais. Joan Laporta était jusqu’à présent sûr de son coup. La preuve, le club catalan prépare une offre officielle pour ces prochains jours, et la venue de l’ancien de l’AS Monaco représente le fameux clin d’oeil du président barcelonais quand il a prévenu que le mercato n’était pas fini pour son club malgré la signature de Robert Lewandowski. L’informateur Nicolo Schira confirme ainsi que le club espagnol met actuellement sur pied une offre pour se payer Bernardo Silva, après des échanges positifs avec Jorge Mendes, l’agent de l’ailier des Citizens.

Cette précipitation alors que le FC Barcelone peine à valider l’inscription de ses recrues pour des problèmes salariaux, interpelle forcément. Mais elle s’explique facilement. Le PSG est en effet arrivé en force dans ce dossier, et cela ne plait pas du tout en Catalogne. Nasser Al-Khelaïfi est persuadé d’avoir encore sa chance, notamment parce que Luis Campos est très proche de Bernardo Silva, qu’il a aidé à se révéler à l’AS Monaco. Le Paris SG est lui prêt à rapidement offrir 75 millions d’euros à Manchester City. Selon Don Balon, le Barça craint un revirement de situation défavorable, comme ce fut le cas un an plus tôt quand Georginio Wijnaldum avait finalement snobé le Barça pour rejoindre la capitale française à la dernière minute. Le média espagnol dévoile que le « vol » de Bernardo Silva est quelque chose qui hante Joan Laporta, persuadé depuis longtemps de pouvoir se payer l’international portugais comme touche finale de son mercato déjà impressionnant.