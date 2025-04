Le PSG vise un joueur à un milliard d'euros ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des clubs à suivre l'été prochain sur le marché des transferts. Luis Enrique est notamment à la recherche d'un nouveau milieu de terrain.

Le Paris Saint-Germain peut encore tout rafler en cette fin de saison. L'effectif de Luis Enrique est de très grande qualité. L'Espagnol est très exigeant concernant les joueurs qui rejoignent le club de la capitale. Et ce sera encore une fois le cas dans quelques mois lors du marché des transferts estival. L'ancien entraineur du Barça veut du renfort à chaque ligne. Au milieu de terrain, il souhaite la venue d'un nouveau joueur technique et capable de casser des lignes. Il pourrait bien trouver son bonheur du côté du Real Madrid, également prêt à faire des choix forts cet été.

Camavinga, le PSG tente le coup

Selon les informations de Fichajes, le PSG a décidé de foncer sur Eduardo Camavinga. L'international français est de plus en plus frustré par sa situation au Real Madrid et se montre ouvert à un nouveau défi. Le média précise que le club de la capitale prépare actuellement une offre de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien Rennais. Il sera néanmoins difficile de convaincre un Real Madrid pas du tout chaud à l'idée de se séparer du vice-champion du monde français. Il faudra donc se montrer persuasif et compter sur une demande de départ de Camavinga. Pour rappel, le milieu de terrain a une clause fixée à 1 milliard d'euros.

Impossible donc pour Paris de l'activer. La fin de saison du Real Madrid va changer beaucoup de choses pour l'avenir de Camavinga, tout comme le choix du prochain entraineur de la Casa Blanca. Mais une tendance est claire depuis quelque temps : le Français n'est plus aussi heureux qu'avant à Madrid. A noter que le Madrilène a récemment été victime d'une rupture totale du tendon de l'adducteur gauche et va devoir faire face à une longue période d'absence.