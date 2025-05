Le PSG vise un énorme crack venu de Serbie

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans l'optique de renforcer son effectif avec de jeunes joueurs à très fort potentiel, le Paris Saint-Germain suit de très près l'un des plus gros talents de Serbie, Andrija Maksimovic (17 ans).

Depuis ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne fait plus totalement dans le bling-bling. En tout cas, au niveau du recrutement, les décideurs parisiens ont pris la décision d'abandonner l'idée de baser leurs recherches sur des vedettes mondiales du football. Désormais, Luis Campos est tâché de se concentrer sur des jeunes joueurs à fort potentiel, qu'ils viennent de championnats majeurs ou d'ailleurs. C'est dans ce contexte que sont arrivées progressivement des pépites comme João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et plus récemment le jeune Renato Marin. Et selon les dernières indications, le PSG n'en a pas fini avec les talents du football européen.

Le PSG observe en Serbie

Andrija Maksimovic is one of Serbia's greatest talents. According to my information, #PSG is already very intensively involved with him, there has even been a meeting. Great talent. — Christopher Michel (@CMoffiziell) May 27, 2025

En effet, le club de la capitale suit de très près la situation d'Andrija Maksimovic, selon les informations de Christopher Michel. Le journaliste allemand indique que le PSG entretient une relation très étroite avec le milieu offensif serbe de 17 ans. Mieux, les représentants du dernier champion de France ont même déjà rencontré le joueur. Les décideurs parisiens le considèrent comme un talent à part. Et on peut les comprendre. En 45 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, le crack de l'Etoile Rouge de Belgrade a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives. Un total qui lui permet de voir s'ouvrir les portes des plus gros clubs européens.

Sa belle saison réalisée dans son pays natal a en tout cas fait exploser sa cote. Selon les données du site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande d'Andrija Maksimovic est passée d'1 million d'euros au début de la saison 2024-2025, à 10 millions après quelques mois en professionnel. Sans aucun doute un joli coup à moindre coût pour le Paris Saint-Germain.