Le PSG vire Verratti, mais pas n'importe où !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C'est le début du clash entre le PSG et Marco Verratti, puisque le joueur poussé vers la sortie pensait pouvoir choisir son point de chute. Nasser Al-Khelaïfi a fermement fait comprendre que ce n'était pas le cas.

Titulaire ce dimanche soir face à Auxerre, Marco Verratti n’est toutefois plus jugé indispensable au PSG. Son rendement est décevant cette saison encore une fois, et son comportement peu professionnel n’incite pas les dirigeants à compter sur lui pour le futur. Résultat, cela discute fort en coulisses pour se séparer d’un joueur avec toujours un contrat de trois ans en cours, jusqu’en 2026. Autant dire qu’il sera difficile de faire des démarches contre le gré d’une ou des deux parties. Et cela débouche donc sur des moments très tendus, comme l’explique le média Sports Zone.

Marco Verratti se voit au Real Madrid !

Selon cette source, Marco Verratti fulmine car il pensait que le PSG le laisserait rejoindre le club de son choix s’il était poussé vers la sortie. Mais ce n’est pas le cas, et les dernières nouveautés dans ce dossier le démontrent. Ainsi, le PSG refuse de discuter avec le Real Madrid, jugé comme un club ennemi et concurrent, pour la vente du milieu de terrain. Un Paris intransigeant qui agace au plus point le joueur. Nasser Al-Khelaïfi veut le voir évoluer à la Juventus ou à l’Inter Milan si jamais Verratti décidait de répartir en Italie, mais le natif de Pescara se voit encore capable de rejoindre un géant européen. Autant dire que l’ambiance s’est sérieusement tendue, surtout que le PSG a accepté une offre pour son joueur transalpin.

Mais elle provient d’Al-Hilal. Et malgré un salaire de 55 millions d’euros par an, l’Italien ne compte pas rejoindre le championnat saoudien. Autant dire que le bras de fer est déjà bien engagé, et Paris risque rapidement d’être à court d’arguments. En cas de départ, Verratti compte bien rejoindre un club aux grandes ambitions, et pour le moment, le PSG ne le laisse pas faire. Il reste à voir comment tout cela va se terminer, alors que les supporters, qui chérissaient il y a peu encore le Petit Hibou, s’agacent désormais de son comportement, et de ses performances. Surtout depuis son match retour manqué face au Bayern Munich.