Le PSG vend le filet du but de la finale, c'est un énorme carton

Les supporters du PSG s'arrachent les souvenirs de la finale de la Ligue des champions, et cela a encore été le cas ces dernières heures avec le filet du but parisien qui a été vendu en petits morceaux.

Le Paris Saint-Germain surfe sur sa victoire en Ligue des champions, et si cette semaine la fameuse Coupe aux grandes oreilles est désormais visible lors des visites au Parc des Princes, pour le plus grand bonheur des supporters, ces derniers ont eu droit à une nouvelle surprise vendredi en fin d'après-midi. Tandis que les maillots commémoratifs mis en vente au lendemain de la finale contre l'Inter se sont arrachés et valent désormais cher à la revente, le PSG a décidé de mettre en vente des morceaux du filet qui était dans l'un des buts à l'Allianz Arena de Munich le 31 mai dernier. Ces mailles du filet étaient vendues dans un cadre avec des photos de la victoire contre l'Inter (5-0) et une attestation d'authenticité. Pour cela, il fait débourser 240 euros.

Le filet du PSG s'arrache en quelques minutes

Sans que le Paris Saint-Germain précise combien de ces cadres étaient en vente, le succès a été instantané, car à peine quelques minutes après la mise en vente, l'ensemble des cadres avait été vendu et le PSG confirmait que ces morceaux du filet du but parisien étaient en rupture de stock et stoppait donc la vente. Les champions d'Europe n'ont pas précisé si d'autres objets collectors de la finale gagnée contre l'Inter seraient prochainement commercialisés, mais Paris aurait tort de s'en priver, la demande des supporters étant clairement colossale, quel que soit le prix.

Une réflexion serait d'ailleurs en cours afin de ressortir le fameux maillot collector, à la fois pour faire entrer du cash, mais aussi et surtout pour lutter contre le marché noir des maillots remis en vente à prix d'or, et également la contrefaçon énorme autour de cette tunique que le Paris Saint-Germain avait mis en vente quelques minutes après le triomphe face à l'Inter, avec la fameuse étoile en forme de Tour Eiffel.