Le PSG va virer Donnarumma

Le dossier Gianluigi Donnarumma va occuper le mois d’août du PSG, mais après cela, il ne sera plus question du gardien italien dans les rangs du champion de France.

Avoir deux gardiens de premier plan dans son équipe, le Paris SG a déjà testé et il est impossible aux yeux du club de la capitale de retenter l’expérience. Au moins, à ce niveau, les choses sont claires. Luis Enrique a fait son choix, et si pour le moment rien n’a été officialisé, l’idée est de faire signer Lucas Chevalier, qui est au courant depuis bien longtemps de la volonté de l’entraineur espagnol de le faire venir, et attend patiemment le feu vert entre les deux clubs après avoir refusé toute offre venue de l’extérieur, même de Premier League.

MU persuadé d'y arriver pour Donnarumma

Cette arrivée va pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Le gardien italien a reçu une offre impossible à accepter avec un salaire en baisse alors qu’il est l’un des meilleurs gardiens au monde dans la force de l’âge, et l’a logiquement refusée. Manchester United en a profité pour établir le contact et draguer le clan de l’ancien milanais, pour le moment encore timidement. « Gigio » s’y retrouverait clairement niveau salaire chez les Red Devils, mais beaucoup moins niveau ambition sportive avec l’absence de Coupe d’Europe et des chances très limitées de titre en Premier League. MU est néanmoins persuadé d’arriver à ses fins selon The Telegraph, et pas uniquement parce que peu de clubs sont sur le coup.

En effet, selon Fabrizio Romano, Donnarumma n’a aucune envie de se faire pousser dehors par le PSG, et compte bien faire jouer la concurrence si Lucas Chevalier venait à signer. De quoi mettre Paris dans l’embarras et provoquer, selon Sports Zone, une décision radicale du côté de Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier n’hésitera pas à pousser son gardien dehors pour faire de la place au nouveau venu, et cela peut drôlement se tendre dans le courant du mois d’août si les choses ne vont pas dans cette direction. Un dossier à suivre de près car le Paris SG pourrait aussi être amené à revoir ses prétentions financières à la baisse pour le vendre sans faire d’histoire.