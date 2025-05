Le PSG va signer cet incroyable crack portugais

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La finale de la Ligue des champions focalise l'attention des supporters du Paris Saint-Germain, mais du côté de Luis Campos, on travaille déjà très fort pour la saison prochaine. Le conseiller sportif du PSG est déterminé à faire signer un jeune prodige du FC Porto.

Ce n'est pas la première fois que son nom est associé avec les champions de France, mais les dirigeants parisiens sont toujours autant déterminés à faire signer Rodrigo Mora, le milieu offensif de 20 ans sous contrat jusqu'en 2030. Et même si celui qui a été international portugais dans toutes les catégories de jeunes a prolongé avec son club formateur le 7 mai dernier, cela cache probablement un deal permettant ainsi au FC Porto de toucher un pactole en cas de transfert lors d'un prochain mercato. Agent de Rodrigo Mora, Jorge Mendes a bien compris que le Paris Saint-Germain convoitait son jeune crack, et forcément, il a ficelé un bon accord avec Porto afin que tout le monde soit gagnant.

Le PSG n'a jamais lâché Rodrigo Mora

Selon le compte PSG Inside, Nasser Al-Khelaifi va faire un effort financier afin de permettre à Luis Campos et Luis Enrique de finaliser cette signature destinée à renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. « Formé au sein de la célèbre académie portugaise, Mora a gravi les échelons rapidement, impressionnant les recruteurs et le staff technique par sa régularité et sa détermination. Doté d’un pied droit soyeux, il excelle dans les débordements et les centres millimétrés, tout en n’hésitant pas à repiquer dans l’axe pour frapper au but. Paris veut profiter de la bonne relation avec Porto, pour le faire venir », précise le média spécialisé sur le mercato du PSG. Même si la valeur de Rodrigo Mora est estimée à 20 millions d'euros par Transfermarkt, le FC Porto réclamera plus que cela pour céder celui qui a joué 37 matchs toutes compétitions confondues cette saison, avec 11 buts marqués et 4 passes décisives.

Au sein d'une équipe qui a pris l'accent portugais ces dernières saisons, Rodrigo Mora pourrait facilement trouver ses marques, d'autant que Luis Enrique a démontré qu'il faisait confiance aux jeunes joueurs de son style. Le Paris Saint-Germain va tient peut-être là son premier gros renfort du mercato estival 2025.