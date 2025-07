Le PSG va se faire arnaquer par la Juventus

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne parvient pas à se défaire de certains de ses indésirables, comme Randal Kolo-Muani qui ne veut entendre parler que d'un retour à la Juventus. Le club italien en profite.

Le PSG peine à avancer dans plusieurs de ses dossiers au mercato. C’est le cas avec Randal Kolo-Muani, qui a repris l’entrainement au petit trot mais n’a aucune chance d’être retenu dans le groupe de Luis Enrique pour la saison prochaine. Pour un joueur acheté près de 100 millions d’euros il y a deux ans, le verdict financier et sportif fait mal, mais le PSG a montré qu’il pouvait sans problème se passer de lui. Son dernier prêt à a Juventus Turin a permis à l’international français de se relancer, mais cela n’a pas aidé Paris à rentrer dans ses frais, ne serait-ce qu’un peu. Cet été, le club du Piémont veut de nouveau récupérer RKM, mais refuse les conditions fixées par le PSG. Il s’agissait au départ d’un transfert définitif pour au moins 50 millions d’euros, puis 40 millions d’euros.

Luis Campos a accepté de céder du terrain et a demandé un prêt avec obligation d’achat pour un montant de 40 millions d’euros au mois de juin 2026. Ce que la Juventus a refusé. Selon Tuttosport, la formation italienne s’estime en position de force sachant que Kolo-Muani souhaite continuer l’aventure en Serie A. Et malgré l’intérêt des clubs anglais, cette perspective de rejoindre la Premier League ne l’intéresse pas, ce qui fait les affaires de la Juventus. Les dirigeants italiens sont persuadés qu’ils finiront par faire craquer le PSG dans le courant du mois d’août si le dossier n’évolue pas. Et ce sera alors pour un prêt avec une option d’achat, mais rien d’obligatoire.

Zéro offre en vue de Manchester United

Autant dire que le champion d’Europe voit venir le coup fourré, mais ne possède pas beaucoup de choix. Les intérêts anglais, dont celui de Manchester United, n’ont pas débouché sur des offres, et la volonté de l’attaquant français pèse aussi beaucoup dans les discussions. Un dossier qui ne sent pas bon pour le PSG, qui rêve de se défaire rapidement et définitivement du vice-champion du monde, mais va certainement traîner ce dossier pour encore de longues semaines.