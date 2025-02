OM ‍: Rodrigo Mora, la nouvelle lubie de Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Le mercato hivernal est terminé, mais l’Olympique de Marseille voit déjà plus loin et s’intéresse à des potentielles futures recrues. Le crack portugais Rodrigo Mora est dans le viseur de la direction phocéenne.

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato hivernal plutôt abouti. À l’origine, Pablo Longoria avait annoncé la couleur en expliquant qu’il n’y aurait aucune arrivée sans départ. Au final, plusieurs indésirables ont pris la porte, à l’instar de Lilian Brassier, tandis quatre joueurs de grand talent sont arrivés (Ismaël Bennacer, Amine Gouiri, Amar Dedic et Luiz Felipe). Si la fenêtre hivernale de transferts est bel et bien terminée, le tandem Longoria-Benatia ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Des joueurs talentueux sont déjà pistés pour le mercato estival prochain. Parmi les pépites ciblées par l’OM, le Portugais de 17 ans Rodrigo Mora.

L’OM scrute au Portugal

OM : Première offre pour Paul Pogba, elle ne vient pas de Marseille https://t.co/CR2NXHI6mA — Foot01.com (@Foot01_com) February 11, 2025

Chaque année, le Portugal parvient à sortir de son sein des joueurs considérés comme des pépites du football. Cette fois encore, la magie a frappé. Le FC Porto permet au jeune Rodrigo Mora de montrer l’étendue de son talent sur les terrains du championnat portugais. En tout cas, suffisamment pour attirer le regard des clubs européens, à l’instar de l’Olympique de Marseille. Selon des informations rapportées par Score, les dirigeants phocéens ont jeté leur dévolu sur le milieu offensif de Porto, né en 2007. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il vaut actuellement 10 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. En cas de transfert, il faudra probablement compter beaucoup plus pour celui qui a déjà inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 12 matchs de championnat cette saison.

En effet, l’Olympique de Marseille va devoir faire face à une concurrence très élevée sur le dossier. On apprend en ce sens que l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid, Aston Villa et Manchester United, entre autres, sont également intéressés par la pépite du football portugais. Quoi qu’il arrive, Longoria et Benatia devront se montrer convaincants s’ils veulent avoir une chance dans ce dossier. Heureusement, elle sourit aux audacieux.