Le PSG va prendre une grosse claque contre Brest

Par Guillaume Conte

Il n'y a pas si longtemps, le Parc des Princes était plein comme un oeuf pour n'importe quel match du PSG. Désormais, même un match de Ligue des Champions a du mal à le remplir.

Manque de stars, manque de suspense, prix des places, duel franco-français et vacances scolaires, plusieurs évènements vont déboucher sur une scène inattendue et tout de même un peu inquiétante ce mercredi soir au Parc des Princes. A l’occasion de la réception de Brest en barrage retour de la Ligue des Champions, un match couperet donc forcément très attendu pour le club de la capitale, le stade de la Porte d’Auteuil pourrait présenter un certain nombre de sièges vides. Le PSG a de grandes chances de réaliser un nouveau « guichets fermés », le 156e de rang, mais il aura fallu pour cela faire quelques promotions, comme le fait de vendre ce billet pour le match retour contre Brest en y incluant les abonnés d’office, comme ce sera le cas pour les 1/8e de finale s’ils sont validés sportivement. Officiellement, tous les billets ont donc été vendus.

Brest pour sauver le Parc des Princes ?

Malgré l’étiquette « guichets fermés », les risques de voir des sièges vides sont réels selon L’Equipe, pour qui la revente fonctionne beaucoup moins bien cette année chez les abonnés. Certains fidèles qui ne peuvent pas se libérer vont devoir laisser leur billet sans trouver preneurs. Impossible avec la plateforme de revente officielle, de baisser les prix en-dessous du montant réel de la place. Résultat, des milliers de tickets sont encore disponibles, à partir de 69 euros l’unité. Les supporters du club breton pourraient bien en profiter pour garnir les tribunes, eux qui viendront à 2000 dans leur parcage. Même s’il n’y a aucun doute que, en cas de poursuite de l’aventure, le PSG parviendra à remplir le Parc des Princes pour de belles affiches, cette saison est la plus compliquée de l’ère QSI pour remplir le stade. A l’heure où cela parle de déménagement dans une enceinte plus grande et plus moderne, où les milliers d’abonnés qui attendent leur sésame arriveraient à être satisfaits.