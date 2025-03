Le PSG tue la Ligue 1, il crie son écoeurement

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A quelques jours de retrouver Liverpool, le PSG s'est largement imposé à Rennes 4-1. Ce succès obtenu avec une équipe remaniée illustre un peu plus l'énorme supériorité des Parisiens en Ligue 1. De quoi démoraliser Daniel Riolo.

On savait le suspense pour la course au titre inexistant en Ligue 1 mais la journée de samedi a encore enfoncé le clou. Avec la défaite de Marseille contre Lens, le PSG a pris 16 points d'avance et fonce vers le titre. Toujours invaincus, les Parisiens ont nettement dominé Rennes 4-1. Une nouvelle victoire obtenue sans Donnarumma et Ruiz tandis que Dembélé a démarré sur le banc en prévision de Liverpool mardi. Une fois de plus, Paris donne l'impression d'être intouchable même sur des rencontres où il est bousculé.

Le PSG tue le suspense, Riolo rit jaune

De bonne augure avant la Ligue des champions mais pas forcément en vue d'attirer de nouveaux acteurs dans le marché des droits TV. S'il salue la beauté et l'efficacité du jeu parisien, Daniel Riolo est gêné par cette nouvelle démonstration. Voir un PSG bis battre aussi largement et facilement les autres formations de Ligue 1 fait perdre beaucoup de saveur au championnat de France. Sur RMC, il a clairement indiqué que cela ne servait plus à rien de regarder les matchs du PSG sur la scène nationale.

🎙️ "Tout le monde sait qu'il n'y a que la Ligue des champions qui compte au PSG : les matchs de Ligue 1 n'ont plus aucun intérêt."@DanielRiolo revient sur la déclaration de Luis Enrique qui a avoué s'être concentré davantage sur la Ligue des champions que sur la Ligue 1. pic.twitter.com/Zcan7KRdOi — After Foot RMC (@AfterRMC) March 8, 2025

« Depuis le début de la saison, tout le monde sait qu’il n’y a que la Ligue des champions qui compte au PSG. A un moment, va falloir arrêter de mentir aux gens ou de nous mentir à nous-mêmes. Ça n’a plus aucun intérêt les matchs de Ligue 1 du PSG, juste de voir une progression qu’on a rarement vu dans le jeu et qui est extraordinaire. Mais c’est plutôt avant que ce n’était pas normal, qu’il y avait des mecs qui s’en foutaient ouvertement. Là, plus personne s’en fout. Tout le monde joue, tout le monde est concerné et la supériorité qui est normale au vu des moyens elle s’affiche dans un jeu flamboyant. Mais, il n’y a pas d’intérêt. Il n’y a aucun intérêt en fait, c’est trop fort, trop supérieur même avec une équipe B », a t-il analysé dans l'After Foot. Si cette écrasante domination fait réellement chuter les audiences, la LFP peut trembler alors que DAZN pourrait s'en aller dans quelques mois.