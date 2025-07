Le PSG trop fort sans lui, ce que pense vraiment Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a attendu le départ de Kylian Mbappé pour remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Une coïncidence qui doit forcément piquer la nouvelle star du Real Madrid.

Après sept ans passés au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a pris la direction du Real Madrid l’été dernier. Hasard ou pas, l’équipe de Luis Enrique a été irrésistible sans le capitaine de l’équipe de France, remportant la première Ligue des Champions de son histoire et se hissant jusqu’en finale de la première Coupe du monde des clubs de la FIFA. Dans le même temps, le Real Madrid a livré une saison très décevante avec une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions et une gifle reçue face au PSG au Mondial des clubs (4-0).

Hasard ou pas, Kylian Mbappé n’est jamais dans le bon camp et cela pique forcément l’ego d’une telle star selon Jérémie Aliadière. « Je pense que le PSG aurait quand même tout gagné avec Kylian Mbappé dans l'équipe. Je pense même qu'ils auraient été encore plus forts. Luis Enrique aurait construit cette équipe autour de lui et elle aurait été encore plus forte. Mbappé a dû se battre contre Lionel Messi et Neymar, mais ils ont tout gagné après son départ » explique l’ancien attaquant d’Arsenal ou encore du FC Lorient, interrogé par UK Riches, avant de poursuivre.

Le sacre du PSG mal vécu par Kylian Mbappé ?

« Je pense que son ego doit être un peu blessé, mais il a réalisé la meilleure saison jamais enregistrée par une nouvelle recrue du Real Madrid, surpassant même Zinedine Zidane ou Cristiano Ronaldo. Pour moi, Mbappé est un peu méprisé. C'est le meilleur joueur du monde » estime l’ancien attaquant de l’équipe de France Espoirs, grand défenseur de Kylian Mbappé mais qui estime que l’ego de la star tricolore a dû en prendre un sacré coup après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On peut effectivement le penser même s’il faut reconnaître la classe de l’ancien Parisien qui a félicité publiquement son ancien club et ses anciens coéquipiers après leur victoire face à l’Inter en finale de la C1.