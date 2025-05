Le PSG touche un chèque gigantesque grâce à Arsenal

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain joue ce mercredi soir un match qui peut entrer dans l'histoire du club de la capitale. Mais le PSG va déjà battre un record historique et confirmer que le Qatar a fait réussi à faire du Paris une machine à cash.

Nul ne sait encore ce qu'il adviendra de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal (21h sur Canal+), mais ce que l'on sait déjà, c'est que la caisse des champions de France va se remplir encore plus. En effet, la recette billetterie, et uniquement billetterie, de cette affiche va permettre au Paris Saint-Germain de toucher 12 millions d'euros en une seule soirée révèle Le Parisien. Et cette fois, nous ne sommes pas en Coupe de France, Paris va garder la totalité de cette recette, qui ne tient évidemment pas compte des ventes de merchandising ce mercredi soir, tout comme on ne parle pas des droits TV.

Le PSG dépassé par le nouveau Santiago-Bernabeu

C'est un nouveau record pour le PSG qui avait déjà pris 10 millions d'euros lors du quart de finale aller contre Aston Villa. Il est vrai que la demande de billets a été énorme pour la réception d'Arsenal et que les dirigeants parisiens n'ont jamais baissé les prix malgré le départ des stars. Ce record à 12 millions d'euros permet de confirmer que le Paris Saint-Germain a fait du Parc des Princes une véritable machine à cash. En effet, au moment où le Qatar envisage de partir dans un stade beaucoup plus grand, l'UEFA a révélé que l'actuel stade du PSG était le deuxième stade en Europe en matière de rendement économique entre le nombre de places et les recettes des tickets derrière la nouvelle version de Santiago-Bernabeu.

PSG : Le CUP veut mettre le feu au Parc des Princes https://t.co/jIPkR9bdIm — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2025

Avec 36.000 abonnés pour un stade de 48.000 places, il est évidemment plus facile pour le Paris Saint-Germain de faire grimper le prix des derniers billets mis en vente. Mais même si ce PSG-Arsenal est une énorme affiche, le départ de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi n'a pas ralenti la demande, puisque cette demi-finale de Ligue des champions sera le 164e match consécutif à guichet fermé au Parc des Princes. Du jamais vu en France. Preuve de cet incroyable engouement, des billets ont été légalement vendus jusqu'à 10.800 euros pour ce choc face aux Gunners, et pour lutter contre le marché noir, le PSG fera des contrôles d'identité à l'entrée de son stade.