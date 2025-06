Le PSG surfe sur le titre et sort encore un nouveau maillot

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est champion d'Europe mais pense fort à ses premiers suiveurs et a réédité un maillot iconique du club de la capitale.

Le merchandising bat son plein au PSG et l’intention est bien de surfer sur le titre de champion d’Europe glané par Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ce samedi soir à Munich. Les boutiques du club, de Paris à New York, fonctionnant à plein régime et il y en a même pour les nostalgiques désormais. Le PSG a en effet annoncé avoir remis en vente un maillot historique du club de la capitale, celui de 1975 réédité pour l’occasion. La tenue rouge et bleue a marqué l’histoire du club, et son énorme sponsor RTL, visible lors de cette deuxième saison du PSG en Division 1 à l’époque.

Ce maillot appelé « héritage » est désormais disponible sur la boutique du PSG en ligne et dans les magasins, pour la somme de 55 euros. Ce n’est pas la première fois que le club francilien réalise ce genre d’opération, certains maillots historiques des années 90 ou 2000 ayant déjà été ressortis des turbines pour les plus nostalgiques des années Ricardo, Pauleta ou George Weah. « Le Paris Saint-Germain rend hommage à ceux qui ont façonné son histoire en rééditant son maillot rouge emblématique de 1975, lancé à l’époque avec RTL. Une pièce vintage, chargée de symboles, proposée en édition limitée », a fait savoir le PSG ce jeudi.