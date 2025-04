Le PSG sur TF1, la très bonne nouvelle

Au moins deux matchs de la Coupe du monde des clubs seront sur TF1 cet été, et notamment une rencontre du PSG.

Détenteur des droits de la Ligue 1, DAZN possède aussi de nombreuses compétitions à travers le monde. La plateforme britannique s’est faite remarquer récemment en récupérant la Coupe du monde des clubs de la FIFA, au prix d’un énorme effort financier. Toute la compétition sera à suivre sur la chaine sportive, mais l’idée est bien sûr de revendre certains matchs ou des droits entiers pour récupérer de l’argent. Ce sera le cas en France affirme L’Equipe, pour qui TF1 va récupérer des rencontres de cette épreuve. Un accord a été trouvé pour deux matchs qui seront donc sur la première chaine. Le premier est connu, puisqu’il s’agit du PSG-Atlético de Madrid, qui aura lieu le 15 juin à 21h00.

