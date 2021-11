Le PSG sur les nerfs, Sergio Ramos lance le bras de fer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos est prêt à reprendre la compétition avec le PSG, dès ce week-end contre Nantes. Pochettino et le staff parisien demeurent prudents, ce qui a le don d'agacer l'Espagnol.

Plus de quatre mois après sa signature au Paris SG, Sergio Ramos pourrait enfin figurer dans le groupe du PSG à l’occasion du prochain match, ce samedi face à Nantes. Si la confirmation ne tombera qu’à l’approche de la rencontre, le moment semble idéal sachant que Presnel Kimpembe fait tout juste un début de retour après sa grosse blessure à la cuisse, et que Marquinhos continue d’enchainer les matchs sans pouvoir réellement souffler. L’Espagnol pourrait donc enfin offrir une solution à Mauricio Pochettino, qui ne cesse de bricoler avec Thilo Kehrer ou Abdou Diallo depuis le début de la saison dès qu’il y a un absent. L’ancien joueur du Real Madrid est parti pour connaitre sa première semaine d’entrainement complète, et son entourage ne cache plus son optimisme à le voir débuter en Ligue 1 face à Nantes.

Le PSG prudent, ça agace Sergio Ramos

Un emballement qui n’est pas forcément partagé par Mauricio Pochettino, qui reste très réservé pour un joueur envers qui le staff médical n’a pas encore donné le feu vert pour un retour à la compétition. L’entraineur du PSG estimerait qu’il est encore trop tôt pour voir le champion du monde 2010 être utilisé après une seule semaine d’entrainement, même s’il faudra bien le lancer dans le grand bain un jour ou l’autre. Ce match face à Nantes représente en tout cas une belle opportunité, sachant que Sergio Ramos n’est de toute façon pas encore prêt pour défier Manchester City en Ligue des Champions la semaine suivante. Les prochaines heures devraient donc être décisives, entre un Sergio Ramos qui estime avoir assez attendu, et un Pochettino qui ne veut pas voir son défenseur central rechuter alors qu’il compte sur lui en 2022 pour les matchs qui vont compter en Ligue des Champions. Mais le public parisien commence également à s’impatienter, et l’ancien du Real Madrid également.