Le PSG supplie ses supporters

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la veille de la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et Chelsea, le club de la capitale a adressé un message très clair à ses supporters afin d'éviter de nouvelles scènes d'émeutes dans Paris.

En ce pont du 14 juillet, les autorités craignent de nouveaux débordements dans les rues de la capitale compte tenu de la finale du Mondial qui débutera dimanche à 21h. Le carnage constaté après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions n'a été oublié par personne, et le ministre de l'Intérieur a déjà prévenu que 11 500 policiers et gendarmes seront sur le terrain à Paris à la fois pour cet événement, mais également lundi pour le 14 juillet. Et Bruno Retailleau a été clair, ce sera tolérance zéro contre ceux qu'il a qualifiés de « barbares ». Même si les fauteurs de troubles ne sont pas majoritairement des supporters du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a lancé un appel.

Le PSG attentif à l'après-match dans les rues de Paris

Finale de la Coupe du Monde des Clubs – Dimanche 13 juillet à 21h



À l’occasion de cette rencontre historique, diffusée ce dimanche 13 juillet à 21h, le Paris Saint-Germain appelle ses supporters à respecter les arrêtés du Préfet de Police et à faire preuve de responsabilité… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 12, 2025

Paris ne veut pas revivre les émeutes connues après PSG-Inter et a donc alerté ses supporters. « À l’occasion de cette rencontre historique, diffusée ce dimanche 13 juillet à 21h, le Paris Saint-Germain appelle ses supporters à respecter les arrêtés du Préfet de Police et à faire preuve de responsabilité avant, pendant et après le match. Encourageons notre Club, nos couleurs et notre passion dans un esprit de fête, d’unité et de respect », a lancé le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, cette compétition n'a pas vraiment déclenché des scènes d'allégresse, même après le carton face au Real Madrid.