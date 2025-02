Le PSG sidéré, le Real arrive pour faire son marché

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un an après Kylian Mbappé, le Real Madrid apprécie un joueur du PSG pour son mercato 2025. Mais il faudra passer par les dirigeants parisiens cette fois-ci.

Cela n’empêche pas le Real Madrid de briller, mais ces dernières années, les blessures graves se sont enchainées à un rythme incroyable pour les défenseurs centraux des Merengue. David Alaba et Eder Militao n’ont jamais pu donner leur pleine mesure, et Antonio Rudiger a du enchainer les matchs comme jamais. De son côté, Carlo Ancelotti a été obligé de bricoler, plaçant souvent Aurélien Tchouaméni en défense centrale malgré le désamour de l’ancien bordelais pour ce poste. Ces mésaventures ont permis au Real Madrid de faire éclore un certain Raul Asensio, impeccable par exemple contre Manchester City en Ligue des Champions. Cela n’empêche pas le club de Florentino Pérez de chercher enfin un défenseur central capable d’être efficace tout en s’assurant la venue d’un joueur majeur sur le long terme.

Le Real craque sur Pacho

Selon Planeta Real Madrid, le club de la capitale espagnole l’a trouvé… au PSG. Les recruteurs de la Maison Blanche ont totalement craqué sur Willian Pacho, arrivé à Paris cet été pour 40 millions d’euros en provenance de Stuttgart. Le défenseur central équatorien a depuis brillé, devenant incontournable et très utilisé par Luis Enrique, au point que ce dernier a décidé de le faire souffler un peu en ce mois de février. A 23 ans, et avec un contrat jusqu’en juin 2029, le joueur passé par Antwerp a surpris tout le monde. Et le voir ainsi être courtisé par le Real Madrid est également une grosse surprise pour le PSG.

Le club français n’a aucune intention de se séparer de Willian Pacho, mais il faudra donc résister au forcing du Real Madrid, qui adore sa solidité et sa marge de progression encore réelle pour un joueur de 23 ans. Dans les locaux de Santiago Bernabeu, l’idée est en tout cas de séduire le joueur avec une belle offre, et de voir si le PSG sera à l’écoute des propositions en fin de saison, même s’il est très rare de voir Nasser Al-Khelaïfi dire oui à un transfert dont il n’est pas demandeur.