Le PSG secoue la FFF, un courrier avait tout prévu

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain va devoir se passer de deux de stars pendant près de deux mois. Le PSG avait alerté la Fédération Française de Football sur le cas de plusieurs de ses joueurs.

Il y a seulement deux jours, le président de la FFF a reçu en provenance du Paris Saint-Germain. Une missive signée du secrétaire général des champions d'Europe dont le but était de faire remarquer à Philippe Diallo que même si l'équipe de France était forcément une priorité absolue pour les joueurs, il était essentiel que la communication entre les clubs et les Bleus soient plus fluides, la santé des footballeurs ne devant pas être prise à la légère. S'étant procuré une copie du courrier envoyé par le PSG à la Fédération Française de Football, L'Equipe révèle que le club de la capitale avait également cité le cas de plusieurs joueurs parisiens arrivés chez les Bleus avec des soucis physiques, sans que cela soit pris en compte.

Le PSG agacé par l'absence de communication avec la FFF

De même, en retour, le staff de l'équipe de France n'a jamais fait de retour vers les clubs, ce manque de communication étant documenté. « En juin 2025, Ousmane Dembélé a subi une lésion de fatigue, quatre jours seulement après la finale de la Ligue des champions. Bradley Barcola, sur la même période, a signalé une douleur au genou sans qu'aucun échange n'ait été initié. En septembre 2024, Warren Zaïre-Emery a contracté une lésion musculaire, là encore sans aucune information transmise au club », écrit le Paris Saint-Germain, qui réclamait des mesures immédiates.

Le PSG n'a pas le droit à un joker médical https://t.co/MkA95kB24z — Foot01.com (@Foot01_com) September 6, 2025

Dans ce courrier envoyé par le PSG à la FFF à la veille des graves blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, les dirigeants parisiens tapaient du poing sur la table. Le Paris SG exige « la mise en place immédiate d'un protocole formalisé de communication médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux du club et de la sélection et le respect d'un principe de précaution renforcé dans la convocation et l'utilisation des joueurs. » Pour l'instant, Philippe Diallo n'a pas répondu à ce courrier.