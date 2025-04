Le PSG se rend à Rome pour une très bonne cause

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La saison est encore loin d’être terminée, pourtant, le Paris Saint-Germain a déjà ciblé des carences importantes dans son effectif. Pour préparer la saison prochaine, le club de la capitale compte s’activer pour dénicher un nouveau défenseur central.

Le Paris Saint-Germain réalise une saison dantesque. Champion de France à cinq journées de la fin tout en étant encore invaincu, le club de la capitale a encore de nombreuses échéances importantes. Une finale de Coupe de France à venir contre le Stade de Reims à la fin du mois de mai, et, surtout, une double confrontation face à Arsenal en demi-finales de la Ligue des champions. Malgré tout, tout n’est pas complètement parfait à Paris. Luis Campos et Luis Enrique ont de grandes ambitions et s’y aligner passera obligatoirement par le recrutement d’un défenseur central lors du prochain mercato estival. En ce sens, le club multiplie les pistes, alors que l’une d’elles a les faveurs du tandem Campos-Enrique.

Le PSG cherche son défenseur parfait

Ce n’est donc plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain se cherche un défenseur central, rappelle Le Parisien. Parmi toutes les pistes déjà parues dans la presse, celle qui semble avoir le plus de chances de se réaliser est celle menant à Mario Gila. Le défenseur central espagnol de la Lazio Rome, âgé de 24 ans, réalise une saison dantesque au point d’être sollicité par le PSG. Luis Campos était d’ailleurs au stade Olympique de Rome lors de la réception de Bodo/Glimt pour observer la prestation du joueur, ajoute le média francilien.

Toutefois, Mario Gila n’est pas le seul joueur qui intéresse le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train et ont permis de savoir que le club parisien était également sur Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi, Ibrahima Konaté et Nico Schlotterbeck. Un beau monde qui s’inscrirait facilement dans le système de jeu de Luis Enrique.