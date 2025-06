Le PSG se fait taxer 15 millions d’euros par Rennes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG champion d'Europe, c'est Rennes qui se frotte les mains en récupérant l'ensemble des bonus prévus dès la première année de Désiré Doué à Paris.

Le PSG est sur un petit nuage depuis trois jours, et cela récompense une très longue attente d’un triomphe européen qui semblait parfois ne jamais devoir venir. Mais Paris a explosé l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions et se voit donc sacré champion d’Europe. Il y a autre chose qui a explosé, ce sont les recettes financières qui vont découler de ce succès avec des primes, que ce soit de la part de l’UEFA, mais aussi des sponsors par exemple dans les contrats ou des clauses prévoient des bonus avec une telle exposition. Les joueurs vont aussi récupérer gros avec de l’argent en plus pour leur performance. Et enfin, les clubs qui ont vendu des joueurs au PSG en ajoutant des bonus éventuels costauds peuvent aussi se frotter les mains.

Le PSG champion d'Europe, Rennes l'avait prévu

C’est le cas du Stade Rennais, qui avait déjà frappé fort en cédant Désiré Doué au PSG pour 50 millions d’euros l’été dernier. Il s’agissait du montant brut du transfert, mais RMC dévoile que l’addition va sacrément monter, et ce dès la première année. En effet, le club breton avait ajouté de nombreuses clauses en fonction des performances, des statistiques et des titres remportés par le PSG sous l’ère Désiré Doué. Et quasiment tout va être activé dès cette première saison dantesque pour Paris et son nouvel international français. La victoire en Ligue des Champions était prévu dans le coup pour les Rennais, qui selon la radio sportive vont pouvoir largement dépasser la plus grosse vente de leur histoire, celle de Jérémy Doku à Manchester City pour 60 millions d’euros. Cela devrait donc se traduire par une rallonge bien supérieure à 10 millions d’euros et pouvant atteindre les 15 millions, que le PSG se fera certainement un plaisir de verser quand on connait les retombées économiques d’un tel succès en Ligue des Champions.