Le PSG se fait racketter au mercato, c'est bien mérité

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain travaille activement pour finaliser le transfert d'Illya Zabarnyi. Une arrivée du défenseur ukrainien pendant le Mondial des clubs serait idéale mais ça va coûter cher au PSG. Une grosse facture qui en appelle d'autres pour le champion d'Europe.

Le Paris Saint-Germain est proche de réaliser un très gros coup au mercato. Parfois fragile sur le plan défensif, le club parisien devrait vite mettre la main sur le jeune ukrainien Illya Zabarnyi (22 ans). Le défenseur central de Bournemouth est espéré dans les prochains jours, notamment pour la phase finale de la coupe du monde des clubs. Cependant, le dossier traine en raison des exigences anglaises sur le plan financier. Bournemouth réclame près de 70 millions d'euros pour céder son joueur. Un prix très élevé pour un jeune élément à l'expérience européenne limitée.

Après la taxe Qatar, la taxe C1 pour le PSG

Zabarnyi avait disputé la Ligue des champions sous le maillot du Dynamo Kiev il y a quelques années avant son arrivée dans le sud de l'Angleterre mais il n'y a pas encore brillé. La facture apparaît donc salée surtout quand on sait que son ancien compère Dean Huijsen a été vendu pour 62,5 millions d'euros au Real Madrid. Présent sur le plateau de l'After Foot, le journaliste Elton Mokolo a expliqué les raisons de cette soudaine inflation pour le PSG. Selon lui, le fait d'avoir gagné la Ligue des champions donne un nouveau statut au club parisien mais surtout une nouvelle tarification au mercato.

🔴🔵 Zabarnyi au PSG, à quel prix ?



💰 @EltoMok: "Le PSG paye la taxe champion d'Europe. On va un peu plus te soutirer de l'argent et c'est de bonne guerre" pic.twitter.com/ZGkqGlQDHz — After Foot RMC (@AfterRMC) June 21, 2025

« Il y a plusieurs éléments : on a évoqué le CV du joueur qui est international depuis ses 18 ans avec l’Ukraine. Il est dans un club solidement installé dans la première partie de tableau de la Premier League avec la sécurité financière qui va avec. Après, tu payes la taxe champion d’Europe. A partir du moment où tu es champion d’Europe, on va te soutirer un peu plus d’argent et c’est de bonne guerre », a t-il analysé. Cela devient une habitude pour le PSG version QSI. Depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011, il est fréquent que le champion d'Europe surpaye ses recrues au mercato. Quand on aime, on ne compte pas. Cette expression est devenue un refrain pour Paris.