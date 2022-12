Le PSG s'impose contre QRM avec un doublé signé Housni

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce mercredi, et à une semaine de la reprise de la Ligue 1, ce sera contre Strasbourg, le PSG était opposé à Quevilly Rouen Métropole (L2). Et cela en l'absence des joueurs brésiliens, argentins et de Kylian Mbappé, qui a lui repris l'entraînement ce jour. La formation de Christophe Galtier s'est imposée 3 buts à 1 avec notamment un doublé du jeune Ilyes Housni.