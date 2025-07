Le PSG s'expose à une grosse gifle contre Tottenham

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’approche de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le Paris Saint-Germain abordera la rencontre avec peu de certitudes sur le plan physique. Les Parisiens vont reprendre l’entraînement une semaine plus tôt alors que les Spurs, renforcés sur le marché des transferts, ont déjà retrouvé le chemin des terrains depuis longtemps.

Changement de plan pour le Paris Saint-Germain. Au lieu de reprendre l’entraînement le lundi 4 août, soit la date initialement prévue, le club de la capitale a finalement accordé deux jours supplémentaires à ses joueurs. Les hommes de Luis Enrique sont donc convoqués le mercredi 6 août. Ainsi, la direction francilienne s’assure que le groupe obtiendra le repos nécessaire. Les champions d’Europe ont besoin de récupérer après une très longue saison terminée au Mondial des clubs le 13 août dernier.

Une petite semaine de préparation

L’inconvénient de ce nouvel agenda, c’est que le Paris Saint-Germain reviendra s’entraîner seulement une semaine avant son premier match officiel. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agira de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham le mercredi 13 août à Udine (Italie). Les joueurs ont certes reçu un programme individuel à suivre pendant leurs vacances. Mais rien ne remplace la préparation collective qui sera fortement raccourcie avant un match avec un trophée en jeu. Certains diront que ce délai aura au moins le mérite de rééquilibrer les débats.

ENFIN LA FIN 🥱



Avec 73 matches, Bradley Barcola termine la saison en ayant disputé le plus de matches avec un club des 5 grands championnats + sélection A à égalité avec Luka Modric 💫 pic.twitter.com/h5gYt5f1C3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) July 14, 2025

Car de son côté, le 17e de Premier League et vainqueur de la Ligue Europa, qui n’a pas joué le Mondial des clubs, avait fixé sa reprise début juillet. Son nouveau coach Thomas Frank a eu le temps de travailler et d’améliorer son effectif, notamment avec le transfert définitif de Mathys Tel (35 M€) et l’arrivée de l’ailier ghanéen Mohammed Kudus (64 M€), sans compter le milieu offensif Morgan Gibbs-White qui fait toujours l’objet de discussions avec Nottingham Forest. Les Parisiens, eux, attendent toujours leur première recrue majeure et pourront difficilement rivaliser physiquement avec des Spurs beaucoup plus avancés après six matchs amicaux programmés.