Le PSG s'attaque à ce prodige argentin à 45 millions

Par Corentin Facy

Suivi par de nombreux clubs européens, le prodige argentin Franco Mastantuono a également tapé dans l’oeil du PSG. Luis Campos est convaincu par le profil du milieu offensif de River Plate.

Depuis plusieurs années, le projet du Paris Saint-Germain a bien changé. L’objectif du club de la capitale n’est plus de collectionner les stars aux noms ronflants, comme ce fut le cas par le passé avec Lionel Messi, Sergio Ramos ou Neymar. Luis Campos et Luis Enrique travaillent main dans la main pour faire venir les pépites de demain, et cela a parfaitement fonctionné avec Pacho, Doué, Barcola, Joao Neves ou encore Vitinha. Dans cette même optique, l’état-major parisien a coché un nouveau nom dans l’optique du mercato à venir.

🚨🔵🔴 EXCL | Paris Saint-Germain have entered the race for super talent Franco #Mastantuono!



He’s on #PSG’s shortlist, and talks have already taken place. Luis Campos is a big admirer of him.



The 17-year-old midfielder is under contract at River Plate until 2026.@SkySportDE… pic.twitter.com/x2jkg4NDgm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 21, 2025

A en croire les informations de Sky Sports, le Paris Saint-Germain a pris la décision de se lancer sur la piste de Franco Mastantuono, milieu offensif de seulement 17 ans évoluant à River Plate. Le journaliste Florian Plettenberg l’affirme, le PSG va accélérer sur ce dossier et des négociations ont déjà eu lieu entre les différentes parties pour savoir si l’opération était envisageable. Sous contrat avec River Plate jusqu’en juin 2027, Franco Mastantuono a une clause libératoire de 45 millions d’euros, une somme que le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à mettre sur la table pour recruter des joueurs prometteurs ces dernières années.

Le PSG a le béguin pour Mastantuono

Dans ce dossier, la concurrence sera toutefois importante pour le PSG puisque ces derniers mois, des clubs tels que Barcelone, le Real Madrid, l’AC Milan, Chelsea, Manchester United et même l’Olympique de Marseille ont été cités comme des courtisans de Franco Mastantuono. Avec sa puissance financière et la cohérence de son projet sportif, le PSG a toutefois de grandes chances de rafler la mise. A condition que le joueur soit favorable à un départ de son pays natal, qui plus est pour rejoindre la Ligue 1, ce que l’on ignore encore pour le moment. En se lançant sur ce dossier, on comprend mieux pourquoi le Paris Saint-Germain ne souhaite plus se positionner sur Rayan Cherki, sur le départ à l'OL mais qui ne figure plus dans la short-list du club parisien. Et pour cause, le champion de France en titre a une nette préférence pour Mastantuono à présent.